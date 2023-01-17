Укр

Таропрогноз на 18 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день года
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восемнадцатый день года. Фото telegraf.com.ua

Многие смогут заметно улучшить свои дела

В среду, 18 января, некоторые могут понести потери материального плана, однако другие наоборот смогут получить озарение и продвинуться в делах.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что судьба уготовила на среду именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь пентаклей, Четверка пентаклей, Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых. Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В среду Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака до конца года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро