Таропрогноз на 18 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Многие смогут заметно улучшить свои дела

В среду, 18 января, некоторые могут понести потери материального плана, однако другие наоборот смогут получить озарение и продвинуться в делах.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день недели. Чтобы узнать, что судьба уготовила на среду именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Рыцарь пентаклей, Четверка пентаклей, Восьмерка жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Четверка пентаклей

Эта карта — Владыка земной власти, и она рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых. Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В среду Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие испытания ждут каждый знак Зодиака до конца года по картам Таро.