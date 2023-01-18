Віск не знадобиться: три бюджетних варіанти для виготовлення свічок власноруч

Є чимало матеріалів, із яких можна виготовити домашню свічку, серед яких знайдеться навіть сало

В часи регулярних відключень електроенергії, з якими стикається нині більшість українців, абсолютно нормальним є пошук альтернативних видів освітлення власного помешкання. І хоча на сьогодні ринок пропонує чимало інших варіантів, звичайні свічки лишаються найбільш традиційним способом розсіяти темряву в блекаут. Утім, ми не завжди вчасно згадуємо, що їх варто придбати, тому у найбільш непідходящий момент можемо опинитися без світла взагалі.

Саме тому "Телеграф" сьогодні розкаже, з яких альтернативних матеріалів можна швидко виготовити свічку, яка буде горіти не менш якісно, аніж випущена "з-під станка" і зроблена із парафіну. Для цього часом знадобиться не так вже й багато зусиль.

Свічка з мила

Інгредієнти: господарське чи косметичне мило, вода, оцет та гніт.

Натріть брусок мила на тертці, висипте його отриману кашку в гарячу воду і перемішуйте, допоки мило повністю не розчиниться. Після цього додайте оцет — важливо розуміти, щоб розчин став кислим. Коли це станеться, перелийте рідину в форму для свічки, вставте гніт посередині, зафіксуйте його і чекайте, допоки вся маса загусне.

Свічка із сала

Інгредієнти: шматок несолоного сала і нитка з натуральної тканини.

Додатково озбройтесь великою дошкою (мінімум до 50 см у довжину) та високою каструлею. Сало слід розтопити у каструлі. На дошку викладіть до 10 штук гнітів, які наріжете із натуральної нитки. По черзі занурюйте кінці цих ниток у розтоплене сало на кілька секунд. Потім чекайте, допоки жир застигне. Така процедура повторюється кілька разів, аби свічки не були занадто тонкими — тоді вони дуже швидко згорять. Але і не перестарайтесь, аби у товстій свічці жир не почав оплавлятися лише посередині, зрештою гасячи вогонь.

Свічка з олії

Інгредієнти: бляшанка, вата, олія.

Візьміть банку, відріжте у ній дно, аби залишилося 2-3 см країв. Також залиште "язичок", який слід потім зігнути і заховати всередину. Вату скрутіть у формі гніту, закріпіть на цьому вигині "язичка". Налийте олію в бляшанку, дістаньте гніт і підпалюйте свічку. Таке альтернативне джерело світла при правильному виготовленні може горіти весь день. Лишень зауважте, що палаюча вата дає не дуже приємний запах. Але інколи у блекаут за бажання мати джерело світла можна змиритися і з подібними незручностями.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна виготовити свічку із картоплі, яка здатна підтримувати горіння до семи годин підряд.

Також варто нагадати про декілька простих правил користування свічками, які допоможуть уникнути вам неприємних наслідків у вигляді пожежі.