Де зберігати хліб, щоб він не черствів і не пліснявів: названо найкраще місце в домі

Кухня — занадто тепле місце для зберігання випічки, там вона швидко зачерствіє

Хліб — всьому голова. Так завжди кажуть старші люди. І нагадують, що викидати його — гріх. Однак, якщо неправильно зберігати випічку, вона зачерствіє і навіть може покритися пліснявою. "Реанімувати" черствий хліб ще можна, а от запліснявілий точно доведеться викинути.

Як не допустити цього, знає poshepky.com. Інтернет-портал розповідає, де потрібно зберігати хліб, щоб він довше був свіжим і не псувався.

Ідеальне місце для хліба у вашому домі

Більшість людей зберігають буханки у спеціальній хлібниці або ж просто у пакеті на столі чи в кухонній шафі. Однак, виявляється, все це — не найкращі варіанти. Оскільки кухня — одне з найтепліших місць у будинку, це може призвести до того, що хліб швидко зачерствіє. Тому так можна робити тільки, якщо ви впевнені, що дуже швидко з’їсте всю хлібину. Якщо ж ні — треба обрати інше місце для зберігання випічки.

Спробуйте класти хліб у холодильник. Це допоможе йому довше залишатися свіжим.

Ще одна порада – не зберігайте його у поліетиленовому пакеті, в якому він продається. Краще — перед тим як покласти його у холодильник — перекласти хлібину у тканинний або паперовий пакет. Це дозволить хлібу дихати і не дасть йому запліснявіти.

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