Як швидко дізнатися ступінь зношеності батареї ноутбука: лайфхак, з яким впорається навіть дитина

Найпростіший спосіб дізнатися, наскільки зношений акумулятор вашого лептопа

Нормальна робота техніки завжди залежить від багатьох факторів. Батарея, наприклад, не має прямого впливу на продуктивність "заліза" у ноутбуці і її ступінь зношеності не позначається на швидкодії. Однак зношений акумулятор може стати причиною перегріву всієї системи в цілому, що таки призведе до поломки. Ми вже розповідали, чи варто тримати ноутбук постійно підключеним до розетки, а тепер розкажемо, як перевірити ступінь зношеності акумулятора.

Якщо ви хочете дізнатися, який ресурс залишився у вашого гаджета або ж плануєте купити вживаний ноутбук, дуже важливо адекватно оцінити рівень його поточного зносу. І є один дуже простий спосіб це перевірити, інформує itbox.

Як ресурс батареї впливає на працездатність ноутбука:

Перегрів компонентів. Цей сценарій стає реальним, якщо ви використовуєте ноутбук переважно без підключення до мережі. Згодом штатний рівень струму в Амперах від батареї знижується і системі охолодження уже бракує потужності, аби видавати максимально можливі оберти. Через це зростають робочі температури на обчислювальних блоках і зайве тепловиділення зменшує ресурс процесора й інших компонентів. Перепади напруги. Відпрацьовані елементи живлення можуть стати причиною стрибка напруги. Залізо намагається збільшити споживання струму, а стара батарея не справляється і струм буквально на частки секунди зникає, утворюючи таким чином перепад напруги. Це загрожує виходом з ладу запобіжників і конденсаторів на платі. Вихід із ладу компонентів через здуття акумулятора. З часом деякі елементи живлення починають здуватися і "тиснути" на розташовані поруч елементи материнської плати (це залежить від конструкції корпусу, але такий сценарій можливий).

Найпростіший спосіб перевірити стан батареї ноутбука

Дізнатися ступінь зношеності батареї ноутбука можна через командний рядок. Для отримання звіту в меню "Пуск" у віконці пошуку потрібно набрати – cmd (або натиснути Win + R).

У вікні, що з’явилося, набираємо: powercfg /batteryreport. Після цього натискаємо кнопку "Enter".

Щойно звіт сформується, операційна система вкаже теку, де він збережений. Цей рядок треба скопіювати і знову ввести у віконці пошуку в меню "Пуск" — у папці, що з'явиться, буде відображатися HTML Document, в якому і буде повний звіт щодо батареї.

Якщо ж ви випадково проклікаєте це повідомлення, його можна знайти через той самий командний рядок. Для цього натисніть Win+R і введіть в рядок шлях до файлу, який буде виглядати так: C:\WINDOWS\system32\energy-report.html.

Що можна дізнатися з файлу-звіту по розділах:

Recent Usage – показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів;

– показує коли ваш ноутбук був включений і коли вимикався за останні 10 днів; Battery Capacity/Usage History – показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників;

– показує хронологію зміни фактичної місткості акумулятора щодо первинних показників; Battery life estimates – розраховує приблизний час використання ноутбука без підзарядження акумулятора. Ці дані найбільш точні.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо вимикати ноутбук кнопкою живлення, і чим небезпечна ця процедура. Масштаби наслідків можуть бути різними, але аж ніяк не позитивними.