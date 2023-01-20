Іменини Дмитра у 2023 році: всі дні, коли Діма святкує День ангела

Напевно, у кожного є хоч один знайомий Діма

Ім’я Дмитро вже багато років впевнено входить до десятки найпопулярніших в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я, і коли всі Дні ангела Дмитра на рік.

Значення імені Дмитро

Вважається, що початкова форма імені — Деметрій, похідна від імені давньогрецької богині землі і родючості Деметри, яка перекладається як "посвячений богині Деметрі".

Церковники використовують форму імені Димитрій, а в народі раніше говорили Митя, тепер скорочують як Діма. Також можна зустріти такі форми як Дімуля, Мітяй, Дмитрик, Дмитрусь, Дімон, Димко.

Серед відомих українців із цим ім’ям можна згадати таких особистостей як: композитор Дмитро Бортнянський, полковник УПА Дмитро Клячковський, історик Дмитро Дорошенко, оперний співак Дмитро Гнатюк, критик Дмитро Донцов, історик та письменник Дмитро Яворницький, поет Дмитро Павличко, скандальний політик Дмитро Табачник.

Коли День ангела Дмитра?

Дмитро святкує іменини десятки разів на рік. Перерахуємо, коли головні Дні ангела Дмитра:

5 лютого, 1 червня, 19 липня, 5 жовтня, — Димитрій Донський, великий князь;

5 червня, 23 червня, 1 серпня, 4 жовтня, 10 листопада — Димитрій Ростовський, митрополит;

8 листопада, — Димитрій Солунський (Фессалонікійський), мироточивий, великомученик.

Також перерахуємо по місяцях усі дні, коли відзначають День ангела Дмитра, включаючи менш важливі:

4, 8, 21, 31 січня;

5, 7, 9, 11, 17, 19, 24 лютого;

4, 22, 23, 25, 31 березня;

1, 23, 26 квітня;

5, 22, 28 травня;

1, 5, 10, 15, 16, 23, 26 червня;

3, 17, 19 липня;

1, 14, 17, 20, 22, 25, 30 серпня;

8, 9, 13, 19, 22, 24, 28 вересня;

4, 5, 9, 10, 15, 17, 21, 28 жовтня;

1, 3, 8, 10, 14, 22, 25, 27, 28, 29 листопада;

2, 10, 14, 15, 17 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також розповідав, чому за народними прикметами не можна стукати по столу, якщо не хочете накликати бідність.