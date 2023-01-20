Які пристрої треба підключати до WiFi-роутера через шнурок: про це мало хто знає

Важливі нюанси, які впливають на швидкість ат якість інтернет-з’єднання

Будь-який WiFi-роутер може почати погано працювати через неправильне місцерозташування. Однак це не єдина проблема, яка призводить до погіршення якості інтернет-з’єднання. Деякі пристрої, щоб витягувати максимальну швидкість, мають бути підключені до маршрутизатора напряму — через спеціальний шнурок.

Чому так і що це за пристрої, роз’яснює itechua. Наголошується також, що в разі необхідності придбати спеціальний кабель, який би дотягувався до всіх потрібних пристроїв, буде набагато дешевше, ніж купувати мережеве обладнання для покращення сигналу WiFi.

Ethernet-порти роутера: що це і як вони працюють

Кожен роутер на корпусі має один або більше Ethernet-портів для підключення пристроїв безпосередньо до маршрутизатора без використання бездротової мережі. Вони розташовані в його тильній частині і зазвичай жовтого кольору. А от порт Ethernet синього кольору називається WAN – він іде від провайдера до вашого пристрою.

Всі ці порти можуть мати різні швидкості. Якщо вашому WiFi-роутеру вже декілька років, то швидше за все його порти не зможуть розвинути швидкість більш як 100 Мбіт/сек — на сьогодні це вже морально застарілі моделі. Більш сучасні роутери можуть видавати швидкість портів 1 Гбіт/сек, а найновіші — до 5 Гбіт/сек.

Які пристрої потрібно підключати до роутера через шнурок

З точки зору логіки через дріт потрібно підключати ті пристрої, які мають стаціонарне розташування. Наприклад, персональний комп’ютер, телевізор і принтер.

Але є ще один важливий момент — не завжди доступ бездротовою мережею може забезпечити високу швидкість і якість підключення. Так, якщо ви використовуєте морально застарілий Wi-Fi 4, то якість з’єднання по дроту і через бездротову мережу сильно відрізнятиметься. Минуле покоління Wi-Fi сильно піддається різним перешкодам, що помітно знижує якість зв’язку.

А от сучасний Wi-Fi 6 вже створений з використанням передових технологій. Він може розвивати швидкість до 11 Гбіт/сек і дати таку ж якість, як і при дротовому з’єднанні. Якщо ваші пристрої підтримують Wi-Fi 6, то з’єднувати дротом їх немає жодного сенсу – якість зв’язку буде такою ж.

Висновок: якщо ваш Wi-Fi-роутер морально застарів, краще підключити проводом ті пристрої, яким важлива висока швидкість і стабільність з’єднання.

Ще одним важливим фактором є якість сигналу. Часом трапляється, що Wi-Fi працює у сусідній кімнаті набагато гірше. Вирішити цю ситуацію можна двома способами:

Придбати ще один Wi-Fi-роутер або підсилювач бездротового сигналу; Протягнути кабель, вартість якого буде в рази нижчою, ніж будь-якого мережного обладнання.

Висновок : підключати пристрої до роутера за допомогою дроту потрібно, коли сигналу від одного такого пристрою не вистачає, аби зручно використовувати мережу в усіх приміщеннях. До речі, раніше ми розповідали про 4 простих способи посилити вдома сигнал Wi-Fi.

Також "Телеграф" склав перелік предметів, які не варто тримати біля роутера. Через таке невдале сусідство ці речі розмагнітяться і просто перестануть нормально працювати.