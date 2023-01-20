Як повернути пластиковим вікнам білизну: два способи, з якими ви забудете про жовтизну

Ваші пластикові вікна будуть знову білими та доглянутими

У процесі експлуатації пластикових вікон, як би не хотілося, але рами з білих перетворюються на жовті. Це все походить від того, що вони знаходяться під постійним впливом сонячних променів та інших зовнішніх факторів. Тому не засмучуйтесь, якщо побачите, що ваші білі вікна стали жовтими, вашої вини точно немає. А щоб ви 100% не сумували, ділимося з вами двома ефективними засобами, як повернути білизну пластиковим вікнам. Також раніше ми розповідали, як зробити білим пожовкле підвіконня.

Винуватець жовтизни на вікнах – полівінілхлорид, з якого роблять вікна, пише портал prostoway. А на допомогу в порятунку вікон від жовтизни вам прийдуть підручні кошти, які є 100% у кожному будинку. Завдяки цим лайфхакам ви забудете, що таке жовтизна на вікнах.

Як повернути білизну пластиковим вікнам

Для очищення вікон від жовтизни вам знадобиться оцет, сода та рідке мило. Змішайте всі інгредієнти, щоб суміш, що вийшла, була схожа на кашу. Нанесіть її на забруднення та жовті плями та залиште на 6 годин. Потім змийте теплою водою.

Другий варіант – натріть господарське мило на тертці. Достатньо буде 30-40 г. Розведіть його в 0,5 л води, і отриманим розчином промийте рами і протріть насухо.

Раніше "Телеграф" ділився й іншими корисними лайфхаками, які стануть вам у пригоді. Наприклад, ми розповідали, навіщо натирати праску зубною пастою : ефект від цього лайфхака вас приємно здивує. А також ми писали, який копійчаний засіб допоможе швидко позбутися засмічення труб.