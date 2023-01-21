Іменини Віталія у 2023 році: всі дні, коли Вітя святкує День ангела

У багатьох є хоч один знайомий Вітя

Ім’я Віталій не лише давнє та красиве, а й досить поширене в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яке його значення і коли всі іменини Віталія протягом року.

Значення імені Віталій

Це ім’я прийшло з Стародавнього Риму і перекладається як "той, що дає життя", "життєвий". Серед слов’ян поширилося разом із християнством. В Україні зараз воно входить до топ-30 чоловічих імен.

Зустрічаються такі форми як Веталь, Веталя, Вітя, Віталенька, Вітулік, Вітас, Вітюха та інші.

Серед відомих Віталіїв в Україні можна згадати таких особистостей як колишній боксер та мер Києва Віталій Кличко, публіцист Віталій Портніков, легкоатлет Віталій Корж, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Коли День ангела Віталія?

Віталій лише кілька разів на рік відзначає свої іменини за православним церковним календарем, перерахуємо їх:

24 січня — преподобний Віталій Газський;

7 лютого, — мученик Віталій Римлянин;

5 травня, — преподобний Віталій Олександрійський;

11 травня, — мученик Віталій Керкірський;

5 серпня, — папа Римський Віталіан;

7 жовтня, – преподобномученик Віталій Кокорєв.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено робити по понеділках, щоб не накликати на себе неприємності.