Именины Виталия в 2023 году: все дни, когда Витя празднует День ангела

У многих есть хоть один знакомый Витя

Имя Виталий не только древнее и красивое, но и довольно распространенное в Украине. "Телеграф" решил рассказать, каково его значение и когда все именины Виталия в течение года.

Значение имени Виталий

Это имя пришло из Древнего Рима и переводится как "тот, который дает жизнь", "жизненный". Среди славян распространилось вместе с христианством. В Украине сейчас оно входит в топ-30 мужских имен.

Встречаются такие формы как Веталь, Веталя, Витя, Виталенька, Витулик, Витас, Витюха и другие.

Среди известных Виталиев в Украине можно вспомнить таких личностей как бывший боксер и мэр Киева Виталий Кличко, публицист Виталий Портников, легкоатлет Виталий Корж, глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Когда День ангела Виталия?

Виталий всего несколько раз в году отмечает свои именины по православному церковному календарю, перечислим все их:

24 января, — преподобный Виталий Газский;

7 февраля, — мученик Виталий Римлянин;

5 мая, — преподобный Виталий Александрийский;

11 мая, — мученик Виталий Керкирский;

5 августа, — папа Римский Виталиан;

7 октября, — преподобномученик Виталий Кокорев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено делать по понедельникам, чтобы не навлечь на себя неприятности.