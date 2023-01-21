З іменинами, Віталію! Найкращі листівки та короткі привітання на День ангела

Не забудьте привітати Віталю з іменинами

Ім’я Віталій не лише давнє та красиве, а ще й дуже поширене в Україні. Раніше ми розповіли, що воно означає, і коли всі Дні ангела Віталія у році. Тепер же "Телеграф" приготував порцію відмінних привітань у прозі, віршах та листівках для Віталія на іменини українською.

Короткі привітання з Днем ангела Віталія

З Днем ангела, Вітулику! Нехай збувається все, що мріє твоє серце, нехай життя йде за наміченим планом. Будь щасливим, успішним, здоровим і любимим кожен день!

У свято іменин бажаю тобі, Віталію, процвітання у всіх сферах життя. Нехай весь негатив залишиться у минулому, а попереду чекають лише радісні та приємні події.

Віталіку, нехай тебе завжди в житті супроводжує віра, надія та любов, а поряд завжди будуть вірні друзі. Миру, достатку та благополуччя. З іменинами!

З Днем твого ангела, Віталіку! Нехай чаша твого життя буде переповнена щастям, любов’ю та успіхом. Нехай збудеться все, про що мрієш!

Віталіку, з іменинами! Бажаю, щоб минуле залишало про себе лише приємні спогади, сьогодення завжди приносило приємні звістки, а майбутнє залишалося приємним сюрпризом.

Листівки для привітання на День ангела Віталія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено робити у свій день народження за народними прикметами, щоб не накликати на себе лиха.