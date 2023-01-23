Як легко прибрати цвіль на стінах: три хитрі методи, які врятують шпалери

Найпростіші народні методи для боротьби з грибками, які пробираються в дім у холодну пору року

Пліснява, яка з’являється на шпалерах, не тільки псує зовнішній вигляд кімнати, але й небезпечна для здоров'я. Чим раніше почати боротьбу з нею, тим більше шансів швидко позбутися цвілі.

Щоб побороти цю проблему, не обов’язково витрачати купу грошей і здирати шпалери — є й інші ефективні народні способи. Трьома найпопулярнішими лайфхаками ділиться glavred.

Чому на шпалерах з’являється цвіль:

Недостатній доступ свіжого повітря.

Неякісна і неефективна гідроізоляція зовнішніх стін.

Відсутність гідроізоляції стиків між плитами.

Розташування квартири на останньому поверсі будівлі, у якої протікає дах і волога проникає в приміщення.

Як прибрати цвіль зі шпалер, не знімаючи їх: три ефективні методи

Знищення цвілі на поверхні шпалер або під ними, можна провести самостійно, але потрібно бути готовим до того, що обробку доведеться проводити декілька разів. Це важливо, аби прибрати всі залишки плісняви.

1 спосіб — сода

Одним з найдешевших та найбільш доступних засобів є звичайна харчова сода. Лугом буде просто очистити поверхню шпалер від цвілі, не пошкодивши саме покриття. При розведенні 3 г соди у 200 мл теплої води потреби додавати в розчин ще якісь речовини немає. Губку просто просочують отриманим розчином і обережно змивають чорний наліт зі шпалер чи стін.

2 спосіб — оцет

9% столовий оцет наливають у пульверизатор і розпилюють по ураженій поверхні. М'якою ганчіркою знімають наліт і знову обробляють поверхню оцтом. Через 12 годин вражену ділянку слід омити теплою водою і гарно просушити. Таким способом можна видалити цвіль, яка з’явилася під шпалерами.

3 спосіб — перекис водню та фунгіциди

Для досягнення швидкого і максимального ефекту використовують перекис водню та спеціальні засоби, які називаються фунгіцидами. Змішуючи протигрибковий засіб та звичайний перекис у пропорції 1:1, отримують засіб для боротьби з побутовою цвіллю.

Раніше ми розповідали, який популярний лайфхак від цвілі та конденсату насправді не діє. Більш того, цей міфічний "диво-засіб" може завдати чималої шкоди вашому дому.