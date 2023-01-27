На якому режимі прати речі, щоб не "намотало" зайвих кіловатів: поради експертів

Скільки речей завантажувати у барабан і який режим обирати — все це дуже важливо

Прання — одна з найважливіших домашніх турбот. Як не крути, а брудні речі потрібно привести у порядок. Запустити прання, до речі, можна навіть при відключенні води, головне — аби було світло. А як зробити так, щоб машинка не намотувала зайвих кіловатів, розкажемо далі.

Внесення невеликих змін до звичайної процедури запуску пралки здатне помітно скоротити витрати на оплату електроенергії. Речі при цьому будуть такими ж чистими, як і зазвичай, запевняють експерти. Секретним трюком ділиться видання Express.

Який режим прання найекономніший

Експерт Шаліка Хонда рекомендує налаштувати пральну машину на екопрограму прання. Це збереже вам чимало кіловатів, а результати очищення одягу будуть такими ж.

Економний режим — це налаштування, яке дає змогу використовувати менше води та електроенергії, хоча саме прання триває довше, пояснює фахівець. Загалом режими прання завжди складається з трьох факторів: температури, води і часу. І в режимі економії перші два показники зменшуються за рахунок збільшення останнього.

Що робити, якщо режим економії на вашій пральній машині відсутній

Якщо у вашій пральній машині немає екорежиму, виберіть прання при 30 градусах, адже саме воно може виявитися настільки ж ефективним. Більшість порошків добре працюють при такій температурі. Тому, зважаючи на це, немає потреби прати при високих температурах, якщо це не щось на зразок спіднього або рушників.

Скільки білизни завантажувати у барабан, щоб економити на рахунках

Прати варто лише тоді, коли назбирується достатня кількість брудних речей. Логіка дуже проста: техніка використовуватиме однакову кількість електроенергії для прання одягу незалежно від того, скільки речей всередині.

Хоча деякі сучасні моделі пралок мають спеціальні налаштування для половинного завантаження. Це сигналізує машинці, що буде менше одягу й, відповідно, треба використовувати менше води.

Раніше ми розповідали, навіщо прати нову постільну білизну та як всього за 10 хв прибрати засмальцьовані плями з рукавів на пуховику. А ще — ділилися хитрим трюком, за допомогою якого вдасться посилити ефект будь-якого прального порошку у декілька разів.