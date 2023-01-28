Як почистити пральну машинку без побутової хімії: способи з натуральними засобами
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Знадобиться лише одна чашка засобу, який вже є у вашій оселі
Прибирання у ванній кімнаті включає не тільки чищення унітаза, а й очищення пральної машинки. Особливу увагу варто приділити барабану.
Щоб не використовувати для прибирання дорогі засоби побутової хімії, варто скористатися більш натуральними та недорогими варіантами. Достатньо відміряти їх однією чашкою і додати в машинку, щоб ваша пралка залишалася чистою і вона могла краще справлятися зі своїм головним завданням. Як пише cpykami, ці натуральні засоби вже є у вашій оселі.
Чим і як почистити пральну машину
- Оцет 6% або 9%. Влийте в чашку, а потім у порожній барабан. Запустіть цикл прання та очищення барабана. Якщо такого режиму немає, то просто увімкніть будь-який, виставивши температуру щонайменше 60 градусів і щонайменше 1 години часу.
- У такий же спосіб машинку можна почистити харчовою содою.
- Або лимонною кислотою: 150 г порошку розведіть у 1 л води та відміряйте 1 чашку даного розчину.
- Також машинку можна почистити та продезінфікувати перекисом водню 3%.
- І звичайною сіллю.
Для чищення пральної машинки ви можете скористатися так само і таблетками для посудомийних машин. Як це зробити правильно і без негативного впливу на саму техніку, "Телеграф" писав раніше.