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Як почистити пральну машинку без побутової хімії: способи з натуральними засобами

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Почистити пральну машину можна кількома способами Новина оновлена 28 січня 2023, 09:31
Почистити пральну машину можна кількома способами. Фото pixabay.com

Знадобиться лише одна чашка засобу, який вже є у вашій оселі

Прибирання у ванній кімнаті включає не тільки чищення унітаза, а й очищення пральної машинки. Особливу увагу варто приділити барабану.

Щоб не використовувати для прибирання дорогі засоби побутової хімії, варто скористатися більш натуральними та недорогими варіантами. Достатньо відміряти їх однією чашкою і додати в машинку, щоб ваша пралка залишалася чистою і вона могла краще справлятися зі своїм головним завданням. Як пише cpykami, ці натуральні засоби вже є у вашій оселі.

Чим і як почистити пральну машину

  • Оцет 6% або 9%. Влийте в чашку, а потім у порожній барабан. Запустіть цикл прання та очищення барабана. Якщо такого режиму немає, то просто увімкніть будь-який, виставивши температуру щонайменше 60 градусів і щонайменше 1 години часу.
  • У такий же спосіб машинку можна почистити харчовою содою.
  • Або лимонною кислотою: 150 г порошку розведіть у 1 л води та відміряйте 1 чашку даного розчину.
  • Також машинку можна почистити та продезінфікувати перекисом водню 3%.
  • І звичайною сіллю.

Для чищення пральної машинки ви можете скористатися так само і таблетками для посудомийних машин. Як це зробити правильно і без негативного впливу на саму техніку, "Телеграф" писав раніше.

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#Частка #Лайфхак #Пральна машина