Фінансовий гороскоп Таро для всіх знаків на тиждень: Терезів чекає процвітання, а Близнюкам не варто опускати руки

Початок лютого ознаменується багатьма труднощами

Перші дні лютого в 2023 році стануть не найпростішими для фінансових і робочих справ, проте деякі зможуть все ж таки досягти успіху, незважаючи на труднощі.

Про це попереджають карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на тиждень із 30 січня по 5 лютого 2023 року.

Ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — перевернений Туз мечів

У цьому положенні карта попереджає, що Ви можете досягти успіхів, але перемоги не принесуть Вам задоволення — у справах на цьому тижні Ви можете бути успішними, але при цьому надмірно грубими з людьми, що обернеться конфліктами.

Телець — перевернутий Світ

У Вас може бути спокуса піти коротким шляхом для заробітку, проте карта попереджає: лише чесна праця допоможе досягти стабільного становища, швидкі ставки та афери не допоможуть.

Близнюки — перевернута Зірка

Можливо, Ваше фінансове становище не є безнадійним, але Ви так втомилися, що хочете просто опустити руки. Карта каже, що якщо Ви зможете рухатися та працювати далі, то покращите ситуацію.

Рак – перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта означає, що Ваше Сонце знову зійде. Після втрат та страждань Ви знову зможете стати на ноги, отримаєте перевагу, шанс на успіх та могутність.

Лев — перевернутий Блазень

Ця карта говорить, що у Ваших фінансових справах пануватиме безвідповідальність і попереду багато незапланованих витрат. Погляньте на свої фінанси і подумайте, що з ними стане, якщо Ви їх безрозсудно витрачатимете.

Діва — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Терези — Сонце

Ця карта обіцяє успіх у ділових підприємствах та фінансових інвестиціях, підвищення рівня життя та процвітання. Цього тижня справи різко можуть покращитися.

Скорпіон — Дев’ятка мечів

На початку лютого Ваші фінанси можуть почати співати романси, і Ви можете відчути тугу та хвилювання через гроші. Також найближчим часом Вас можуть обдурити у чомусь, пов’язаному з фінансами.

Стрілець — перевернута Трійка мечів

У цьому положенні карта попереджає, що найближчого тижня Вам, можливо, доведеться турбуватися через гроші, — Ваші партнери з бізнесу можуть Вас обдурити і Ви можете втратити роботу.

Козоріг — Правосуддя

На початку лютого Ваші фінансові справи складуться добре, грошова суперечка може закінчитися з вигідним для Вас результатом, Вам можуть повернути борг або сплатити компенсацію.

Водолій — перевернута П’ятірка мечів

Вас найближчим часом може чекати раптова втрата — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе до рук і не змішуйте особисте та робоче життя.

Риби — перевернута Дев’ятка пентаклів

У звичайному положенні ця карта обіцяє достаток, але перевернутою попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати. Можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіткнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте уважні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця 2023 року за картами Таро.