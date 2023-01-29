Финансовый гороскоп Таро для всех знаков на неделю: Весов ждет процветание, а Близнецам не стоит опускать руки

Начало февраля ознаменуется многими трудностями

Первые дни февраля в 2023 году станут не самыми простыми для финансовых и рабочих дел, однако некоторые смогут все же добиться успеха, несмотря на трудности.

Об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на финансы и работу на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года.

Вот какие карты выпали на эту неделю в финансовом раскладе:

Овен — перевернутый Туз мечей

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете добиться успехов, но победы не принесут Вам удовольствия, — в делах на этой неделе Вы можете быть успешны, но с людьми чрезмерно грубы, что обернется конфликтами.

Телец — перевернутый Мир

У Вас может быть соблазн пойти коротким путем для заработка, однако карта предупреждает: лишь честный труд поможет добиться стабильного положения, быстрые ставки и разномастные аферы не помогут.

Близнецы — перевернутая Звезда

Возможно, Ваше финансовое положение не безнадежно, но Вы так устали, что хотите просто опустить руки. Карта говорит, что если Вы сможете двигаться и работать дальше, то улучшите ситуацию.

Рак — перевернутая Десятка мечей

В этом положении карта значит, что Ваше Солнце снова взойдет. После потерь и страданий Вы снова сможете встать на ноги, получите преимущество, шанс на успех и могущество.

Лев — перевернутый Шут

Эта карта говорит, что в Ваших финансовых делах будет царить безответственность и впереди много незапланированных трат. Взгляните на свои финансы и подумайте, что с ними станет, если Вы будете их безрассудно растрачивать.

Дева — пустая карта

В колоде всего две такие карты, у которых с обеих сторон рубашка. Они выпадают, когда по каким-то причинам нельзя дать ответ на интересующий вопрос, — может быть, будущее еще не определено, или же Вы не готовы знать о нем.

Весы — Солнце

Эта карта обещает успех в деловых предприятиях и финансовых вложениях, повышение уровня жизни и процветание. На этой неделе дела резко могут улучшиться.

Скорпион — Девятка мечей

В начале февраля Ваши финансы могут начать петь романсы, и Вы можете почувствовать тоску и волнение из-за денег. Также в ближайшее время Вас могут обмануть в чем-то, связанном с финансами.

Стрелец — перевернутая Тройка мечей

В этом положении карта предупреждает, что в ближайшую неделю Вам возможно придется тревожиться из-за денег, — Ваши партнеры по бизнесу могут Вас обмануть и Вы можете потерять работу.

Козерог — Правосудие

В начале февраля Ваши финансовые дела сложатся хорошо, денежный спор может закончиться с выгодным для Вас результатом, Вам могут вернуть долг или выплатить компенсацию.

Водолей — перевернутая Пятерка мечей

Вас в ближайшее время может подстерегать внезапная потеря, — кошелька, работы, или просто необоснованные финансовые растраты. Возьмите себя в руки и не мешайте личную и рабочую жизнь.

Рыбы — перевернутая Девятка пентаклей

В обычном положении эта карта обещает изобилие, но перевернутой предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца 2023 года по картам Таро.