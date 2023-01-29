Таропрогноз на 30 січня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Початок тижня обіцяє скластися не найкращим чином

У понеділок, 30 січня, більшості варто намагатися тримати себе в руках, оскільки великий ризик посваритися з близькими та ухвалити невірне рішення у справах.

Принаймні саме так обіцяють карти Таро, які випали в розкладі на цей день. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Імператриця, перевернутий Лицар жезлів, Диявол

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Імператриця

У перший день тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Перевернутий Лицар жезлів

30 січня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Диявол

Це карта страхів та помилок, які чиняться під їх впливом. Погляньте на своє життя і подумайте, чи все ви робите правильно? Можливо, у Вас є нездорові уподобання, схильність "пускати пил в очі" та надмірний потяг до матеріального? Диявол може загострити всі такі прояви, і навряд чи це принесе щастя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зробив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані на тижні.