Таропрогноз на 30 января 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Начало недели обещает не задаться
В понедельник, 30 января, большинству стоит стараться держать себя в руках, поскольку велик риск поссориться с близкими и принять неверное решение в делах.
Во всяком случае, так обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на этот день. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Императрица
В первый день недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Перевернутый Рыцарь жезлов
30 января Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.
Дьявол
Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Взгляните на свою жизнь и задумайтесь, все ли Вы делаете правильно? Возможно, у Вас есть нездоровые привязанности, склонность "пускать пыль в глаза" и чрезмерная тяга к материальному? Дьявол может обострить все такие нездоровые проявления, и вряд ли это принесет счастье.
Напомним, ранее "Телеграф" сделал расклад Таро, что ждет все знаки Зодиака в финансовом плане на неделе.