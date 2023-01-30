Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків: Стрільці правитимуть балом, а Козороги можуть втілити свої мрії

Розібралися, які сюрпризи готує початок лютого

Початок останнього місяця зими багатьом принесе зміни у житті та кар’єрні успіхи, проте деяким навпаки варто бути обережними.

У всякому разі, саме про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 30 січня по 5 лютого 2023 року включно.

Ось які карти випали цього тижня

Овен — Король пентаклів

Найближчого тижня Вам дуже щаститиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Телець — порожня карта

У колоді всього дві такі карти, які мають з обох боків сорочку. Вони випадають, коли з якихось причин не можна дати відповідь на питання, що цікавить, — можливо, майбутнє ще не визначене, або ж Ви не готові знати про нього.

Близнюки — перевернута Четвірка кубків

У звичайному положенні ця карта говорить про відчуження від світу і переоцінку цінностей, однак у перевернутому вигляді вказує на те, що Ви нарешті готові попрямувати назустріч пригодам та новим шансам, відкритися для нових почуттів, надій та емоцій.

Рак — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені в собі, тому не можете зрушити далі.

Лев — Король кубків

Це надзвичайно файна карта, яка пророкує кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість, — насолоджуйтеся цими днями, такі зараз рідко кому випадають. Також є шанс, що Ви зустрінете когось особливого.

Діва — Сімка пентаклів

Ще ця карта називається "Наполегливість", і вона вказує на те, що Ви дочекалися плодів своєї праці, але чомусь не дуже ними задоволені. Можливо, Ви чекали більшого, а можливо, хотіли чогось іншого. Карта радить не приймати поспішних рішень, сповільнитись, приділити час близьким, а можливо навіть порадувати когось приємним сюрпризом.

Терези — перевернуті Закохані

Найближчими днями Ваші емоції можуть стати сильнішими за розум, через що є загроза прийняття не найвірніших рішень. Також можуть дати знати про себе якісь хвороби.

Скорпіон — Королева жезлів

Це позитивна карта, яка обіцяє, що у Вас будуть сили та бажання йти до своїх цілей. Особливо вдалим тиждень видасться на професійному фронті.

Стрілець — Імператриця

Ця карта каже, що задум або підприємство, яке Вас дуже хвилює, зростатиме і розвиватиметься, за допомогою любові та ніжності Ви успішно правитимете балом. Найближчого тижня Ви можете кохати і бути коханими, насолоджуватися радощами близькості.

Козоріг — Зірка

На тижні буде легко реалізувати Ваші мрії та таланти. Ви будете "в ресурсі" для самореалізації. Навіть якщо ніколи раніше не пробували, займіться медитацією. Це може допомогти Вам відкрити внутрішні таланти або знайти вихід із складної ситуації.

Водолій — Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Цього тижня у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Риби — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Також "Телеграф" робив розклад Таро, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані цього тижня.