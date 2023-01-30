Іменини Арсенія у 2023 році: всі дні, коли Арсеній святкує День ангела

Є кілька версій про те, звідки взялися імена Арсен та Арсеній

Арсеній чи Арсен — дуже рідкісне, але гарне чоловіче ім’я. "Телеграф" вирішив розібратися, що воно означає і коли всі іменини Арсенія протягом року.

Значення імені Арсен

Багато хто вважає, що ім’я Арсен — скорочення від імені Арсеній.

Однак більшість версій сходяться на тому, що першим з’явилося саме ім’я Арсен, яке було як у грецькій мові (перекладається як "зрілий", "мужній"), так і в вірменській (перекладається як "лелека" або "шляхетний воїн").

Арсеній, — похідне від імені Арсен, проте обидва імені існують вже як цілком самостійні.

Серед відомих Арсеніїв в Україні можна згадати таких осіб як політик Арсеній Яценюк, музикант Арсен Мірзоян, історик Арсен Зінченко, діяч мистецтв Арсеній Котляревський, ексголова МВС Арсен Аваков.

Коли День ангела Арсенія?

Носії імені Арсеній святкують свої іменини близько двадцяти разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Арсенія за церковним православним календарем:

1 лютого, — архієпископ Арсеній Керкірський;

19 лютого, — Арсеній Ікалтойський

28 лютого, — преподобномученик Арсен;

13 березня, — митрополит Ростовський та Ярославський Арсеній Мацеєвич;

15 березня, — єпископ Тверський Арсеній;

12 травня — архієпископ Суздальський Арсеній;

21 травня — Арсеній Печерський, Арсеній Новгородський, преподобний Арсеній Великий;

25 червня, — преподобний Арсеній Коневський;

15 липня, — єпископ Тверський Арсеній;

25 липня, — Арсеній Новгородський;

13 серпня, — єпископ Нікоцміндський Арсеній;

6 вересня, — ігумен Вологодський Арсеній Комельський;

10 листопада — архієпископ Арсеній I Сербський;

26 грудня, — ігумен Арсен Латрійський.

Менш важливі іменини Арсенія також відзначають 12 березня, 19 листопада та 3 грудня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які подарунки краще не варто дарувати чоловікам на свята, — є на вигляд звичайні речі, які можуть накликати лихо.