Именины Арсения в 2023 году: все дни, когда Арсений празднует День ангела

Есть несколько версий о том, откуда взялись имена Арсен и Арсений

Арсений или Арсен, — очень редкое, но красивое мужское имя. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит и когда все именины Арсения в году.

Значение имени Арсений

Многие считают, что имя Арсен, — сокращение от имени Арсений.

Однако большинство версий сходятся на том, что первым появилось именно имя Арсен, которое было как в греческом языке (переводится как "зрелый", "мужественный"), так и в армянском (переводится как "аист" или "благородный воин").

Арсений, — производное от имени Арсен, однако оба имени существуют уже как вполне самостоятельные.

Среди известных Арсениев в Украине можно вспомнить такие личности как политик Арсений Яценюк, музыкант Арсен Мирзоян, историк Арсен Зинченко, деятель искусств Арсений Котляревский, экс-глава МВД Арсен Аваков.

Когда День ангела Арсения?

Носители имени Арсений празднуют свои именины около двадцати раз в году. Перечислим главные Дни ангела Арсения по церковному православному календарю:

1 февраля, — архиепископ Арсений Керкирский;

19 февраля, — Арсений Икалтойский

28 февраля, — преподобномученик Арсений;

13 марта, — митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мацеевич;

15 марта, — епископ Тверской Арсений;

12 мая, — архиепископ Суздальский Арсений;

21 мая, — Арсений Печерский, Арсений Новгородский, преподобный Арсений Великий;

25 июня, — преподобный Арсений Коневский;

15 июля, — епископ Тверской Арсений;

25 июля, — Арсений Новгородский;

13 августа, — епископ Никоцминдский Арсений;

6 сентября, — игумен Вологодский Арсений Комельский;

10 ноября, — архиепископ Арсений I Сербский;

26 декабря, — игумен Арсений Латрийский.

Менее важные именины Арсения также отмечают 12 марта, 19 ноября и 3 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки лучше не стоит дарить мужчинам на праздники, — есть с виду безобидные вещи, которые могут накликать беду.