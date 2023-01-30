Именины Арсения в 2023 году: все дни, когда Арсений празднует День ангела
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Есть несколько версий о том, откуда взялись имена Арсен и Арсений
Арсений или Арсен, — очень редкое, но красивое мужское имя. "Телеграф" решил разобраться, что оно значит и когда все именины Арсения в году.
Значение имени Арсений
Многие считают, что имя Арсен, — сокращение от имени Арсений.
Однако большинство версий сходятся на том, что первым появилось именно имя Арсен, которое было как в греческом языке (переводится как "зрелый", "мужественный"), так и в армянском (переводится как "аист" или "благородный воин").
Арсений, — производное от имени Арсен, однако оба имени существуют уже как вполне самостоятельные.
Среди известных Арсениев в Украине можно вспомнить такие личности как политик Арсений Яценюк, музыкант Арсен Мирзоян, историк Арсен Зинченко, деятель искусств Арсений Котляревский, экс-глава МВД Арсен Аваков.
Когда День ангела Арсения?
Носители имени Арсений празднуют свои именины около двадцати раз в году. Перечислим главные Дни ангела Арсения по церковному православному календарю:
- 1 февраля, — архиепископ Арсений Керкирский;
- 19 февраля, — Арсений Икалтойский
- 28 февраля, — преподобномученик Арсений;
- 13 марта, — митрополит Ростовский и Ярославский Арсений Мацеевич;
- 15 марта, — епископ Тверской Арсений;
- 12 мая, — архиепископ Суздальский Арсений;
- 21 мая, — Арсений Печерский, Арсений Новгородский, преподобный Арсений Великий;
- 25 июня, — преподобный Арсений Коневский;
- 15 июля, — епископ Тверской Арсений;
- 25 июля, — Арсений Новгородский;
- 13 августа, — епископ Никоцминдский Арсений;
- 6 сентября, — игумен Вологодский Арсений Комельский;
- 10 ноября, — архиепископ Арсений I Сербский;
- 26 декабря, — игумен Арсений Латрийский.
Менее важные именины Арсения также отмечают 12 марта, 19 ноября и 3 декабря.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки лучше не стоит дарить мужчинам на праздники, — есть с виду безобидные вещи, которые могут накликать беду.