Прослужить довгі роки і не зламається: головні правила зарядки павербанка

Прості та зрозумілі правила, які вбережуть PowerBank від поломки

Павербанк нині — річ першої необхідності. Якщо раніше ним переважно користувалися ті, хто багато подорожує, то зараз — під час відключень світла — обійтися без такого гаджета досить складно. Особливо зважаючи на те, що сучасні смартфони частенько розряджаються занадто швидко.

Втім, купуючи павербанк, мало хто задумується над тим, що треба уважно вивчити інструкцію та слідувати їй. Аби зовнішній акумулятор прослужив довго і не зламався раніше часу (в середньому вони розраховані на 500−1000 зарядів), важливо заряджати його, дотримуючись певних правил. Про них розповідає NV.

Правила зарядки для павербанка:

Щойно куплений пристрій треба зарядити до 100%. Щоб забезпечити подальшу успішну роботу повербанку, необхідно у перші дні використання кілька разів зарядити і розрядити його на повну. Намагайтеся не заряджати акумулятор наполовину — це йому шкодить. Цикл повної зарядки та розрядки бажано повторити кілька разів відразу після придбання і більше до нього не повертатися. Не залишайте його надовго (як зарядженим, так і розрядженим) — павербанк має працювати, а не лежати без діла по кілька тижнів чи навіть місяців. Стежте, щоб адаптер за силою потужності збігався з повербанком. Якщо в інструкції до нього вказано, що сила струму має бути 2А, то адаптер повинен бути такої ж потужності. Слідкуйте за зарядкою і не залишайте уже заряджений повербанк підключеним до електромережі. Під час заряджання повербанку краще не підключати до нього гаджети.

Раніше ми розповідали, як павербанк може нашкодити телефону та зіпсувати його батарею і що робити, аби цього не сталося. Йдеться про речі, на які обов’язково слід звернути увагу, обираючи PowerBank.