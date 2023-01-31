Як підвищити рівень вологи взимку без зволожувача повітря: чотири прості поради

Для початку вам потрібно визначити рівень вологості у будинку

Сухе повітря в будинку взимку не рідкість. За норми 45-60% вологості під час опалювального сезону показники не перевищують 5-10%, що шкідливо для нашого організму.

На порталі Prostor розповіли, як зволожити приміщення взимку. Не обов’язково купувати спеціальні зволожувачі, можна впоратися і підручними засобами.

Як визначити рівень вологості у приміщенні

Якщо у вас немає спеціального гігрометра, то візьміть склянку води та охолодіть її в холодильнику до температури 3-5 градусів. Потім дістаньте, поставте якнайдалі від батарей і спостерігайте протягом 5 хвилин. Те, як таїть склянка, допоможе визначити рівень вологості в приміщенні.

Якщо стінки склянки спочатку запітніли, а через 5 хвилин висохли – повітря у кімнаті сухе;

Якщо через 5 хвилин склянка залишилася запітнілою – вологість середня;

Якщо на стінках склянки з’явилися струмки води – вологість підвищена.

Як підвищити вологість у приміщенні та контролювати її

Намочіть рушник та повісьте його на батарею. У міру того, як тканина нагріватиметься, волога випаровуватиметься в повітря приміщення. Єдиний мінус – тканину потрібно часто міняти.

Розставте по квартирі чи будинку ємності з водою. Головне, ставте їх ближче до батареї чи іншого джерела тепла. Не забувай регулярно міняти воду та мити ємності.

Кімнатні рослини також можуть зволожувати та іонізувати повітря. Деякі види також добре очищають та дезінфікують. Найбільше вологи віддають такі рослини: нефролепіс (кімнатна папороть), фікус, драцена, гібіскус.

Регулярно проводьте вологе прибирання у приміщенні. Волога, яка залишиться на поверхнях, випаровуватиметься і насичуватиме повітря в кімнаті. Приємним бонусом цього є чистота.

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