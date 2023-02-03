Два випадки, коли з павербанком доведеться попрощатися: не ігноруйте цих сигналів

Щоб гаджет прослужив довго, важливо дотримуватися простих правил використання, в іншому разі з ним швидко доведеться розпрощатися

За останні декілька місяців павербанки набули чималої популярності. Зовнішні акумулятори дуже виручають під час відключень світла, більш того є моделі, які здатні заряджати навіть ноутбуки, а не тільки смартфони та дрібні гаджети.

Однак цей маленький гаджет, як і будь-яка інша техніка, вимагає дотримання користувачем інструкцій з використання, адже може зламатися. Як розпізнати випадки, коли з павербанком доведеться розпрощатися і що робити, аби він прослужив якомога довше, розповідає NV.

Як користуватися повербанком, щоб він прослужив довше:

Щойно купленому гаджету потрібно влаштувати кілька циклів повної зарядки та розрядки, а потім розряджати повністю не частіше 1-3 разів на місяць. Ставити на підзарядку павербанк потрібно, коли залишилося 10−20% заряду. Пристрій треба берегти від перегрівань та переохолоджень. Уникайте потрапляння води та вологи на павербанк. Не кидайте його і не сідайте на нього зверху. Забороняється використовувати павербанк не за призначенням — від цього він може вийти з ладу, а ще це може бути небезпечно.

Дві вірні ознаки того, що павербанк треба викинути

Якщо він пошкодився після падіння або сильного удару, на корпусі видно вм’ятини, а покриття здулося — це сигнал про те, що користуватися павербанком більше не можна.

Якщо від нього йде нехарактерний запах або дим, терміново припиніть його експлуатацію, щоб уникнути загоряння чи навіть вибуху.

Слід пам’ятати, що усі повербанки мають літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. У середньому вони розраховані на 500−1000 циклів зарядки — усе залежить від того, чи дотримується користувач правил використання гаджета.

Раніше ми розповідали про кілька важливих моментів, які варто враховувати при зарядці павербанка. Щоб він прослужив довго і не зламався раніше часу, важливо заряджати його, дотримуючись кількох простих правил.