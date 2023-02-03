Два випадки, коли з павербанком доведеться попрощатися: не ігноруйте цих сигналів
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Щоб гаджет прослужив довго, важливо дотримуватися простих правил використання, в іншому разі з ним швидко доведеться розпрощатися
За останні декілька місяців павербанки набули чималої популярності. Зовнішні акумулятори дуже виручають під час відключень світла, більш того є моделі, які здатні заряджати навіть ноутбуки, а не тільки смартфони та дрібні гаджети.
Однак цей маленький гаджет, як і будь-яка інша техніка, вимагає дотримання користувачем інструкцій з використання, адже може зламатися. Як розпізнати випадки, коли з павербанком доведеться розпрощатися і що робити, аби він прослужив якомога довше, розповідає NV.
Як користуватися повербанком, щоб він прослужив довше:
- Щойно купленому гаджету потрібно влаштувати кілька циклів повної зарядки та розрядки, а потім розряджати повністю не частіше 1-3 разів на місяць.
- Ставити на підзарядку павербанк потрібно, коли залишилося 10−20% заряду.
- Пристрій треба берегти від перегрівань та переохолоджень.
- Уникайте потрапляння води та вологи на павербанк.
- Не кидайте його і не сідайте на нього зверху.
- Забороняється використовувати павербанк не за призначенням — від цього він може вийти з ладу, а ще це може бути небезпечно.
Дві вірні ознаки того, що павербанк треба викинути
- Якщо він пошкодився після падіння або сильного удару, на корпусі видно вм’ятини, а покриття здулося — це сигнал про те, що користуватися павербанком більше не можна.
- Якщо від нього йде нехарактерний запах або дим, терміново припиніть його експлуатацію, щоб уникнути загоряння чи навіть вибуху.
Слід пам’ятати, що усі повербанки мають літій-іонні або літій-полімерні акумулятори. У середньому вони розраховані на 500−1000 циклів зарядки — усе залежить від того, чи дотримується користувач правил використання гаджета.
Раніше ми розповідали про кілька важливих моментів, які варто враховувати при зарядці павербанка. Щоб він прослужив довго і не зламався раніше часу, важливо заряджати його, дотримуючись кількох простих правил.