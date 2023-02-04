"Безповоротно" видалені з ПК файли можна відновити: трюк, про який мало хто знає

Неймовірно простий лайфхак, з яким впорається навіть дитина

Видалили файл і раптово зрозуміли, що даремно це зробили, а найпростіший спосіб "відновити дані з корзини" не працює, бо файли звідти теж зникли? Не переймайтеся, є один перевірений спосіб, який допоможе повернути втрачені дані.

Секретним лайфхаком, про який мало хто знає, ділиться ternet. Цей спосіб настільки простий, що з поверненням файлів на місце впорається навіть дитина і користувач-початківець.

Отже, нам потрібно дістатися до резервної копії Windows. Для цього:

Натисніть "Пуск". Оберіть вкладку "Панель управління" і на ній натисніть пункт "Резервне копіювання і відновлення". У розділі "Відновлення" оберіть файл, який потрібно повернути.

Ця процедура не займе багато часу, а після відновлення операційна система відобразить ярлики втрачених даних. От і все — ваші дані знову доступні.

Раніше ми розповідали, як створити пароль, який ніхто не зламає. Комбінації на кшталт "654321", "1111", "пароль" або "0000" можна підібрати за лічені секунди, тож до свого вибору варто підходити більш обдумано.