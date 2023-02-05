Іменини Давида у 2023 році: всі дні, коли Давид святкує День ангела

У багатьох країнах це одне з найпопулярніших імен

Ім’я Давид на сьогодні є не найпоширенішим в Україні, але від цього не менш цікавим та красивим. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Давида протягом року.

Значення імені Давид

Ім’я має давньоєврейське походження і перекладається з івриту як "улюблений" або "улюбленець", — цікаво, що воно поширене у всіх авраамічних релігіях (насамперед християнство, іслам, іудаїзм) і входить до десятки найпопулярніших у багатьох країнах.

Зустрічаються такі форми імені як Девід (США та англомовні країни), Дауд (у мусульман), Дава, Давидок, Дев, Деві, Дейв.

Вважається, що носії імені Давид зазвичай сміливі, наполегливі, впевнені в собі, але при цьому добродушні й притягують до себе — вони зазвичай мають багато друзів.

Коли День ангела Давида?

Носії імені Давид святкують іменини понад двадцять разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Давида:

5 січня, — мученик Давид Двінський;

27 січня, 7 жовтня, 14 листопада — преподобний Давид;

8 лютого, — цар Іверії та Абхазії Давид III Відновник;

14 лютого, — сповідник Давид Мітіленський;

5 березня, — Давид Валаамський;

18 березня, 2 жовтня, — князь Давид Ярославський;

25 квітня, — Давид Палестинський;

15 травня, 6 серпня, 18 вересня, — князь Гліб (у хрещенні Давид);

20 травня, 14 червня, — Давид Гареджійський;

31 травня, — мученик Давид Грузинський;

8 липня, — князь Петро (у чернецтві Давид) Муромський;

9 липня, — Давид Солунський (Фессалонікійський);

19 вересня, — преподобний Давид Єрмопольський;

15 жовтня, — князь Давид Арагветський;

31 жовтня, — преподобний Давид Серпуховський.

Менш важливі іменини Давида також відзначають 8 січня, 12 січня, 4 березня, 8 червня, 20 червня.

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