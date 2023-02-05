Іменини Давида у 2023 році: всі дні, коли Давид святкує День ангела
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У багатьох країнах це одне з найпопулярніших імен
Ім’я Давид на сьогодні є не найпоширенішим в Україні, але від цього не менш цікавим та красивим. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі Дні ангела Давида протягом року.
Значення імені Давид
Ім’я має давньоєврейське походження і перекладається з івриту як "улюблений" або "улюбленець", — цікаво, що воно поширене у всіх авраамічних релігіях (насамперед християнство, іслам, іудаїзм) і входить до десятки найпопулярніших у багатьох країнах.
Зустрічаються такі форми імені як Девід (США та англомовні країни), Дауд (у мусульман), Дава, Давидок, Дев, Деві, Дейв.
Вважається, що носії імені Давид зазвичай сміливі, наполегливі, впевнені в собі, але при цьому добродушні й притягують до себе — вони зазвичай мають багато друзів.
Коли День ангела Давида?
Носії імені Давид святкують іменини понад двадцять разів на рік. Перерахуємо головні Дні ангела Давида:
- 5 січня, — мученик Давид Двінський;
- 27 січня, 7 жовтня, 14 листопада — преподобний Давид;
- 8 лютого, — цар Іверії та Абхазії Давид III Відновник;
- 14 лютого, — сповідник Давид Мітіленський;
- 5 березня, — Давид Валаамський;
- 18 березня, 2 жовтня, — князь Давид Ярославський;
- 25 квітня, — Давид Палестинський;
- 15 травня, 6 серпня, 18 вересня, — князь Гліб (у хрещенні Давид);
- 20 травня, 14 червня, — Давид Гареджійський;
- 31 травня, — мученик Давид Грузинський;
- 8 липня, — князь Петро (у чернецтві Давид) Муромський;
- 9 липня, — Давид Солунський (Фессалонікійський);
- 19 вересня, — преподобний Давид Єрмопольський;
- 15 жовтня, — князь Давид Арагветський;
- 31 жовтня, — преподобний Давид Серпуховський.
Менш важливі іменини Давида також відзначають 8 січня, 12 січня, 4 березня, 8 червня, 20 червня.
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