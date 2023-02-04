100%-й спосіб позбутися запаху секонд-хенду: спрацює, навіть якщо аромат сильно "в’ївся"

Якщо після звичайного прання позбутися специфічного запаху не вийшло, не панікуйте — усе можна виправити

Магазини із вживаним одягом, а простіше кажучи — секонд-хенди, вже давно користуються чималою популярністю серед українців. Тисячі людей приходять туди за недорогими, якісними, але при цьому брендовими речами. Втім, є одне велике "але": речі, придбані у секонді, мають специфічний запах, який часом дуже важко вивести, на відміну від масляних плям на одязі, які можна прибрати всього за 10 хв.

Сьогодні ми розповімо, як випрати речі з секонд-хенду, аби раз і назавжди позбутися неприємного запаху, що властивий одягу, обробленому спеціальними засобами для дезінфекції. Буває, що речі неможливо освіжити з першого разу — іноді запах відчутний навіть після 2-3 циклів прання. Однак це дуже просто виправити, повідомляє сайт stirochka.

Як слід прати речі з секонд-хенду

Перед пранням розсортуйте речі за кольором, але періть їх відразу після покупки — не варто зберігати одяг у кошику з іншими брудними речами, адже вони теж можуть перебрати на себе цей "аромат". Щоб випрати запах секонду, прати вживані речі слід окремо від іншого одягу й кілька разів — на максимальній температурі, допустимій для певного типу речей. При цьому краще застосовувати подвійну кількість порошку та вмикати додаткове полоскання. Сушити випрані речі слід на свіжому повітрі – так запах швидше вивітриться. Після одяг потрібно ретельно попрасувати з обох боків.

Як прибрати запах секонд-хенду з одягу: найефективніші способи

Якщо не допомогло навіть кількаразове прання, на допомогу прийде нашатирний спирт. У будь-яку глибоку ємність наберіть холодної води і додайте нашатирний спирт з розрахунку 10 мл спирту на 1 л води. Замочіть у цьому розчині річ і дайте їй трохи помокнути:

для бавовни час замочування — 1 год;

для вовни і синтетики – до 6 год.

Потім відіжміть речі та просушіть їх на свіжому повітрі. Під час висихання, аміак випарується разом із залишками формальдегіду. Після повного висихання таку річ можна ще раз перепрати у машинці або ж вручну – тоді від запаху не залишиться і сліду. Цей спосіб підходить для білих, чорних та кольорових речей — нашатирний спирт також допомагає зберегти колір.

Якщо після звичайного прання запах залишився, але він ледь помітний, одяг можна випрати повторно, але з додаванням кількох крапель ефірної олії.

Допоможе прогнати запах секонд-хенду і звичайна сіль з оцтом. На 5 л води беремо 2 ст.л. солі та пів склянки (100 мл) оцту. У цьому розчині речі потрібно замочити на деякий час, а потім віджати і просушити на свіжому повітрі. Після цього одяг краще ще раз випрати чи бодай прополоскати. Такий метод допомагає вивести навіть різкий запах.

Заключним етапом у боротьбі з неприємним запахом є прасування з парою та довготривале (хоча б 2 дні) провітрювання виробу на свіжому повітрі.

Як прибрати запах секонд-хенду зі шкіряного одягу

Окремо слід зауважити і як позбутися запаху секонду, який "в’ївся" у шкіряне пальто чи спідницю, адже з цими речами все дещо складніше — шкіра просто не переживе замочування та кількох циклів прання поспіль. Найбезпечніший спосіб виглядає так: протріть виріб з обох сторін вологою ганчіркою, змоченою у мильному розчині (можна додати кілька крапель нашатирного спирту), потім змийте залишки мила і витріть шкіру на сухо. Далі слід повісити річ на вулицю на декілька днів. Ідеально – якщо на вулиці мороз, адже холод зруйнує молекули запаху і зробить одяг свіжим.

Раніше ми розповідали про режим швидкого прання. Точніше, для яких речей він може виявитися небезпечним. У деяких випадках це може стати останнім пранням для певного елемента гардероба.