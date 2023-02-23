100%-й способ избавиться от запаха секонд-хенда: повлияет, даже если аромат сильно "въелся"

Если после обычной стирки избавиться от специфического запаха не получилось, не паникуйте — все можно исправить

Магазины с подержанной одеждой, а проще говоря — секонд-хенды, уже давно пользуются немалой популярностью среди украинцев. Тысячи людей приходят туда за недорогими, качественными, но при этом брендовыми вещами. Впрочем, есть одно большое "но": вещи, приобретенные в секонде, имеют специфический запах, который порой очень трудно вывести, в отличие от масляных пятен на одежде, которые можно убрать всего за 10 мин.

Сегодня мы расскажем, как постирать вещи из секонд-хенда, чтобы раз и навсегда избавиться от неприятного запаха, присущего одежде, обработанной специальными средствами для дезинфекции. Бывает, что такие вещи невозможно освежить с первого раза – иногда запах ощутим даже после 2-3 циклов стирки. Однако это очень просто исправить, сообщает сайт stirochka.

Как следует стирать вещи из секонд-хенда

Перед стиркой рассортируйте вещи по цвету, но стирайте их сразу после покупки – не стоит хранить одежду в корзине с другими грязными вещами, ведь они тоже могут перебрать на себя этот "аромат". Чтобы убрать запах секонда, стирать подержанные вещи следует отдельно от другой одежды и несколько раз – на максимальной температуре, допустимой для определенного типа вещей. При этом лучше использовать двойное количество порошка и включать дополнительное полоскание. Сушить постиранные вещи следует на свежем воздухе – так запах быстрее выветрится. После этого одежду нужно тщательно погладить с обеих сторон.

Как убрать запах секонд-хенда из одежды: самые эффективные способы

Если не помогла даже неоднократная стирка, на помощь придет нашатырный спирт. В любую глубокую емкость наберите холодную воду и добавьте нашатырный спирт из расчета 10 мл спирта на 1 л воды. Замочите в этом растворе вещь и дайте ей немного помокнуть:

для хлопка время замачивания — 1 час;

для шерсти и синтетики – до 6 часов.

Затем отожмите вещи и просушите их на свежем воздухе. Во время высыхания аммиак выпаривается вместе с остатками формальдегида. После полного высыхания такую вещь можно еще раз перестирать в машинке или вручную – тогда от запаха не останется и следа. Этот способ подходит для белых, черных и цветных вещей — нашатырный спирт помогает сохранить цвет.

Если после обычной стирки запах остался, но он едва заметен, одежду можно постирать повторно, но с добавлением нескольких капель эфирного масла.

Поможет прогнать запах секонд-хенда и обычная соль с уксусом. На 5 л воды берем 2 ст.л. соли и полстакана (100 мл) уксуса. В этом растворе вещи нужно замочить на время, а затем отжать и просушить на свежем воздухе. После этого одежду лучше еще раз постирать или хотя бы прополоскать. Такой способ помогает вывести даже резкий запах.

Заключительным этапом в борьбе с неприятным запахом является глажка с паром и длительное (хотя бы 2 дня) проветривание изделия на свежем воздухе.

Как убрать запах секонд-хенда из кожаной одежды

Отдельно следует рассказать и как избавиться от запаха секонда, который "въелся" в кожаное пальто или юбку, ведь с этими вещами все сложнее — кожа просто не переживет замачивания и несколько циклов стирки подряд. Самый безопасный способ выглядит так: протрите изделие с обеих сторон влажной тряпкой, смоченной в мыльном растворе (можно добавить несколько капель нашатырного спирта), затем смойте остатки мыла и протрите кожу насухо. Дальше следует повесить вещь на улицу на несколько дней. Идеально – если на улице мороз, ведь холод разрушит молекулы запаха и сделает одежду свежей.

Раньше мы рассказывали о режиме быстрой стирки. Точнее, для каких вещей он может оказаться опасным. В некоторых случаях это может стать последней стиркой для определенного элемента гардероба.