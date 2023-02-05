Іменини Петра у 2023 році: всі дні, коли Петрик святкує День ангела

Різні форми імені Петро популярні по всьому світу

Ім’я Петро — одне з найпоширеніших в Україні та в багатьох інших країнах світу. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі дні ангела Петра протягом року.

Значення імені Петро

Це давньогрецьке ім’я, що походить від слова "петрос", що перекладається як "камінь" або "скеля".

В інших країнах поширені такі форми цього імені як Пітер, Педро, П’єр. Також зустрічаються розмовні форми Петя, Петько, Петруша, Петюня, Петрик, Петрусь, Петрусьо, Петрусик.

Найвідомішими носіями цього імені для українців є такі особи як апостол Петро, митрополити Київські Петро Святитель та Петро Могила, аристократ Петро Скоропадський, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний, отаман Петро Калнишевський, екс-президент України Петро Порошенко.

Коли День ангела Петра?

Носії імені Петро відзначають іменини більше сотні разів на рік за церковним православним календарем.

Головні іменини Петра відзначають у дні пам’яті священномученика, апостола з 12 Петра, — 29 січня, 12 липня, 13 липня.

Тепер перерахуємо всі іменини Петра по місяцях, включаючи менш важливі:

у січні: 3, 10, 13, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 29;

у лютому: 1, 4, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 28;

у березні: 11, 12, 14, 22;

у квітні: 6, 20, 24;

у травні: 9, 10, 16, 25, 27, 29, 31;

у червні: 9, 10, 17, 18, 20, 25, 29;

у липні: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 23, 27, 28, 29;

у серпні: 2, 3, 20, 22, 25;

у вересні: 6, 8, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 26, 28;

у жовтні: 1, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 27;

у листопаді: 2, 6, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 28;

у грудні: 2, 5, 8, 9, 11, 20, 23, 24, 29, 30.

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