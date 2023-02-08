З іменинами, Петрику! Красиві листівки та вітання на День ангела Петра

Не забудьте привітати Петю з іменинами

Ім’я Петро на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше, але вельми поширене в Україні. Раніше ми розповідали, що означає це ім’я і коли всі дні ангела Петра протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних картинок та листівок українською з іменинами для Петі.

Короткі привітання з Днем ангела Петра

З Днем ангела, Петре! У цей нестабільний час бажаю, щоб саме у твоїй домівці завжди було спокійно, благополучно, тепло та щасливо. Нехай горе і негоди обходять тебе.

Вітаю з іменинами Петра! Нехай з тобою буде успіх, перспективи та достаток. Будь здоровий, щасливий, і впевнено продовжуй шлях до своєї мети!

Петро! У день твоїх іменин хочу побажати залишатися капітаном свого корабля, який боронить простір життя на шляху до успіху. Енергії тобі та натхнення підкорювати вершини. Я в тебе вірю!

Петю, вітаю з Днем ангела! Нехай з тобою буде море удачі, якомога більше грошенят і перевірених друзів, а всі неприємності на твоєму шляху будуть переборні.

З іменинами, Петре! Бажаю повного гаманця, кінського здоров’я, приголомшливого везіння та близьких за духом друзів. Вітаю!

Листівки для привітання на День ангела Петра

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено давати гроші з рук до рук.