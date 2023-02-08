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З іменинами, Петрику! Красиві листівки та вітання на День ангела Петра

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Петра на будь-який смак
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Петра на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Петю з іменинами

Ім’я Петро на сьогоднішній день нехай не найпопулярніше, але вельми поширене в Україні. Раніше ми розповідали, що означає це ім’я і коли всі дні ангела Петра протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку відмінних картинок та листівок українською з іменинами для Петі.

Короткі привітання з Днем ангела Петра

  • З Днем ангела, Петре! У цей нестабільний час бажаю, щоб саме у твоїй домівці завжди було спокійно, благополучно, тепло та щасливо. Нехай горе і негоди обходять тебе.
  • Вітаю з іменинами Петра! Нехай з тобою буде успіх, перспективи та достаток. Будь здоровий, щасливий, і впевнено продовжуй шлях до своєї мети!
  • Петро! У день твоїх іменин хочу побажати залишатися капітаном свого корабля, який боронить простір життя на шляху до успіху. Енергії тобі та натхнення підкорювати вершини. Я в тебе вірю!
  • Петю, вітаю з Днем ангела! Нехай з тобою буде море удачі, якомога більше грошенят і перевірених друзів, а всі неприємності на твоєму шляху будуть переборні.
  • З іменинами, Петре! Бажаю повного гаманця, кінського здоров’я, приголомшливого везіння та близьких за духом друзів. Вітаю!

Листівки для привітання на День ангела Петра

Вітання з Днем ангела Петра українською
Картинки з Днем ангела Петра українською
Листівки з Днем ангела Петра українською
Вітання з іменинами Петра українською
З Днем ангела Петр — картинки та листівки на іменини Петра українською
З іменинами Петро — листівки та привітання на День ангела Петра українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за народними прикметами суворо заборонено давати гроші з рук до рук.

Теги:
#Поздоровлення #Петро #День ангела #Іменини