С Днем ангела, Петр! Самые лучшие открытки и картинки к именинам
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Поздравьте с праздником тех, кто является обладателем сильного имени
Пожелайте всего самого лучшего мужчине по имени Петр, потому что именно 29 января его обладатели отмечают свои именины — в этот день православная церковь чтит память апостола Петра — одного из 12 апостолов Иисуса Христа.
Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый". Это имя дарует своему носителю сильный характер и защиту высших сил.
"Телеграф" собрал самые лучшие открытки и картинки к именинам 29 января, чтобы вы могли поздравить всех, кто является обладателем прекрасного и сильного имени Петр.
С именинами Петра 29 января: открытки и картинки
Как писал "Телеграф", в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается Масленичная неделя, читайте в материале.