С Днем ангела, Петр! Самые лучшие открытки и картинки к именинам

Поздравьте с праздником тех, кто является обладателем сильного имени

Пожелайте всего самого лучшего мужчине по имени Петр, потому что именно 29 января его обладатели отмечают свои именины — в этот день православная церковь чтит память апостола Петра — одного из 12 апостолов Иисуса Христа.

Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый". Это имя дарует своему носителю сильный характер и защиту высших сил.

"Телеграф" собрал самые лучшие открытки и картинки к именинам 29 января, чтобы вы могли поздравить всех, кто является обладателем прекрасного и сильного имени Петр.

С именинами Петра 29 января: открытки и картинки

Как писал "Телеграф", в этом году праздновать Масленицу мы будем в феврале. Когда начинается Масленичная неделя, читайте в материале.