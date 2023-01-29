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З Днем ангела, Петре! Найкращі листівки і картинки до іменин

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Привітання з іменинами Петра у листівках і картинках
Привітання з іменинами Петра у листівках і картинках

Привітайте зі святом тих, хто є володарем сильного імені

Побажайте всього найкращого чоловікові на ім’я Петро, бо саме 29 січня його володарі відзначають свої іменини — цього дня православна церква вшановує пам’ять апостола Петра — одного з 12 апостолів Ісуса Христа.

Ім’я Петро має давньогрецьке походження, у перекладі означає "камінь", "скеля", також трактують як "твердий", "надійний", "непохитний". Це ім’я дарує своєму носію сильний характер та захист вищих сил.

"Телеграф" зібрав найкращі листівки та картинки до іменин 29 січня, щоб ви могли привітати всіх, хто є володарем прекрасного імені Петро.

З іменинами Петра 29 січня: листівки і картинки

листівка з днем ангела петро
листівка з днем ангела петро
листівка з днем ангела петро
листівка з днем ангела петро
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листівка привітання з днем ангела петро
листівка з днем ангела петро

Як писав "Телеграф", цього року святкувати Масляну ми будемо у лютому. Коли починається Масляний тиждень, читайте в матеріалі.

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#Поздоровлення #Листівки #День ангела #Іменини