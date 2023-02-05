Важливо знати кожному: як правильно знімати показники лічильників за воду

При передачі показників лічильника важливо пам’ятати, що варто записувати не всю цифру

Щоб українцям не розоритися на комунальних послугах, необхідно вчасно передавати показники лічильників. Однак із деякими з них є нюанси.

Наприклад, як повідомляє портал portmone.com, лічильників за воду у квартирі може бути більше одного, а передавати треба не всю цифру на циферблаті, а лише її частину.

Якщо в будинку встановлено газову колонку або бойлер, то лічильник буде стояти лише для холодної води, проте якщо житло підключено до центрального опалення, то додасться також лічильник для гарячої води.

Якщо ж кухня та ванна приєднані до різних стояків, то лічильники можуть стояти і там, і там.

Найчастіше ці пристрої бувають двох типів — механічні та електронні. У першому відображення спожитих обсягів води здійснюється завдяки механічним роликам, а в другому інформація виводиться на циферблат.

Щоб зняти показники спожитої води, варто пам’ятати, що її рахують у кубометрах, а не літрах.

При цьому лічильник найчастіше показує вісім цифр, останні три з яких відокремлюють комою або виділяють іншим кольором. Саме ці три цифри показують обсяг спожитої води у літрах і записувати їх не потрібно.

Решта цифр є тими даними, які треба передати відповідним службам.

Наприклад, якщо ваш лічильник показує значення 000987,654, передавати треба лише цифру 987, яка відображає використаний об’єм води в кубометрах. 654 у цьому випадку є споживанням води в літрах.

Також важливо пам’ятати, що показник можна округлювати, у наведеній вище ситуації можна передати цифру 988.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як не помилитися під час знімання показників з електролічильника. Важливо розуміти, що є кілька видів таких приладів, зокрема кілька зон.