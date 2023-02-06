Топ-3 способи перетворити смартфон на модем: як роздавати Wi-Fi з телефона

Розповідаємо, як усе швидко налаштувати і який з цих способів вважається найбільш ефективним

Якщо під час відключення світла WiFi-роутер не працює або ж його сигналу недостатньо, щоб підключитися у якійсь точці приміщення, рекомендуємо переключитися на телефон. Ви можете перетворити свій смартфон у модем і почати роздавати інтернет з нього.

Виявляється, є аж три способи налаштувати підключення до мережі інших гаджетів. Як усе налаштувати, розповідає itechua.

Спосіб №1: Wi-Fi-роутер

Відкрийте у налаштуваннях "Параметри" → "Підключення" → "Мобільна точка доступу та модем" → "Мобільна точка доступу". Перед вами з’явиться назва мережі та пароль доступу. Їх можна змінити: просто натисніть на потрібне поле та введіть нове значення.

На пристрої, який потрібно підключити до інтернету, відкрийте пошук мережі, виберіть потрібну та введіть пароль. Пам’ятайте, що телефон за замовчуванням сам встановлює ім’я мережі і пароль, проте їх краще змінити на той варіант, який вам буде зручнішим. Щоб пароль не зламали, його краще зробити складним — для цього використовують великі та маленькі літери, а також цифри, а ім’я мережі вказують латиницею.

Спосіб №2: USB-модем

За допомогою кабелю USB під'єднайте смартфон до комп’ютера або ноутбука на Windows. У меню смартфона відкрийте "Параметри" → "Підключення" → "Мобільна точка доступу та модем" → "USB-модем".

Після цього на нижній робочій панелі Windows з’являється піктограма активного підключення до мережі.

Якщо підключення не працює, загляньте у сповіщення на смартфоні та виберіть там "Налаштування USB-з’єднання". У вікні, що з’явилося, позначте пункт "USB-модем". Якщо функція не була активована, повторіть усі вищеописані маніпуляції.

Спосіб №3: З’єднання через Bluetooth

Цей спосіб працює, якщо пристрій, що підключається, оснащений модулем Bluetooth. Відкрийте меню смартфона → "Установки" → "Підключення" → "Мобільна точка доступу та модем" → "Bluetooth-модем".

Увімкніть функцію Bluetooth на ноутбуці, комп’ютері чи іншому потрібному пристрої. Зазвичай достатньо просто натиснути символ Bluetooth на панелі повідомлень і все запрацює саме собою.

Про що треба пам’ятати

Якщо мобільний зв’язок не оплачений — інтернету не буде. У деяких тарифах операторів мобільного зв’язку роздавати мобільний інтернет через смартфон не можна або ж потрібно окремо підключати цю опцію. Якщо щось не працює, розпитайте про нюанси у вашого оператора. Не забувайте після використання вимикати режим роутера, адже ця функція, як і деякі інші, помітно садить батарею смартфона. Найшвидше підключення за інших рівних — "WiFi-роутер". Потім йде USB-модем. Найповільніше і найбільше нестабільне – "Bluetooth-з’єднання". Якщо через певний час мережа перестає працювати без очевидних причин, можливо, на смартфоні увімкнувся режим енергозбереження і функція просто вимкнулась як одна з найбільш енергозатратних. Тоді доведеться підключатися і роздавати WiFi заново.

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