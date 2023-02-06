Таропрогноз на 7 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Краще двічі подумайте, перш ніж зробити чи сказати щось у вівторок

У вівторок, 7 лютого, деякі можуть суттєво просунутися у фінансових справах, тоді як на інших чекають конфлікти та депресивний настрій.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на сьомий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Четвірка пентаклів, П’ятірка мечів, перевернута Імператриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Четвірка пентаклів

Ця карта називається Владикою земної влади, і вона рекомендує ретельно обмірковувати кожен свій крок, перш ніж щось робити, і тоді все вийде так, як Вам хочеться. Особливо можливі зрушення у фінансових справах. Але також ця карта закликає задуматися, а чи в потрібному напрямку Ви рухаєтеся, і чи не надто Ви прив’язані до матеріального.

П’ятірка мечів

Карта попереджає, що у вівторок у Вас можуть статися конфлікти, сварки, трапитися щось підле чи принизливе. При цьому спрямоване воно може бути як проти Вас, так і Ви можете стати джерелом негативу. Карта Таро радить зібрати волю в кулак і мужньо зустріти усі удари долі. Серйозні справи краще відкласти.

Перевернута Імператриця

У другий день тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Дивіться також розклад Таро від "Телеграфа" — що чекає на всі знаки Зодіаку цього тижня.