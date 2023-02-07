Таропрогноз на 8 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

На деяких можуть обрушитися зміни

Середа, 8 лютого, для більшості стане не найпростішою — хтось буде схильний до поганого настрою і спокуси вчинити конфлікт, а хтось зіткнеться зі змінами.

У всякому разі, саме так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на восьмий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Паж пентаклів, перевернута Двійка кубків, Башта

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Паж пентаклів

8 лютого у Вас може з’явитися безшабашний, бунтарський настрій, через що дуже складно даватиметься навчання та робота, і можуть накотити напади жалю до себе. Намагайтеся не накручувати, а то ще переконайте себе, що проти Вас весь світ.

Перевернута Двійка кубків

У стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок. Постарайтеся, щоб осуд та ненависть не затьмарили у Вас теплі почуття до близьких.

Башта

Ця карта віщує переломний момент. У середу на Вас можуть обрушитися зміни. Не факт, що вони будуть простими і бажаними, проте, чим більше Ви їм чинитимете опір, тим болючішими вони стануть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив розклад Таро, що чекатиме кожен знак Зодіаку до кінця лютого.