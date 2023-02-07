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Таропрогноз на 8 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восьмой день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на восьмой день февраля. Фото telegraf.com.ua

На некоторых могут обрушиться перемены

Среда, 8 февраля, для большинства станет не самой простой, — кто-то будет подвержен плохому настроению и соблазну учинить конфликт, а кто-то столкнется с переменами.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на восьмой день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Паж пентаклей, перевернутая Двойка кубков, Башня

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Паж пентаклей

8 февраля у Вас может появиться бесшабашное, бунтарское настроение, из-за чего будет очень сложно даваться учеба и работа и могут накатить приступы жалости к себе. Постарайтесь не накручивать, а то еще убедите себя, что против Вас весь мир.

Перевернутая Двойка кубков

В отношении с кем-то близким у Вас может произойти потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор. Постарайтесь, чтобы осуждение и ненависть не затмили в Вас теплые чувства к близким.

Башня

Эта карта предвещает переломный момент. В среду на Вас могут обрушиться перемены. Не факт, что они будут простыми и желанными, однако, чем больше Вы будете им сопротивляться, тем более болезненными они станут.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, что ждать всем знакам Зодиака до конца февраля.

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