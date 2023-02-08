Таропрогноз на 9 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Некоторые смогут решить наболевшие вопросы

В четверг, 9 февраля, у некоторых могут возникнуть неприятности финансового характера или дурное настроение, в то время как другие наоборот смогут качественно изменить проблемную сферу жизни.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на девятый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Пятерка пентаклей, перевернутая Императрица, перевернутый Дьявол

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка пентаклей

Еще эта карта называется Владыкой материальных невзгод, и она предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите долгосрочные планы и пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Перевернутая Императрица

В этом положении карта предупреждает, что в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.

Перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какие сюрпризы принесет еще февраль всем знакам Зодиака по картам Таро.