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Таропрогноз на 9 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятий день лютого
Карти Таро підкажуть, чого Вам чекати на дев’ятий день лютого. Фото telegraf.com.ua

Деякі зможуть вирішити наболілі питання

У четвер, 9 лютого, у деяких можуть виникнути неприємності фінансового характеру або поганий настрій, тоді як інші, навпаки, зможуть якісно змінити щось в проблемній сфері життя.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на дев’ятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка пентаклів, перевернута Імператриця, перевернутий Диявол

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою матеріальних негараздів, і вона попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте довгострокові плани та перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Перевернута Імператриця

У цьому положенні карта попереджає, що у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Перевернутий Диявол

Зазвичай це карта токсичності, страху та помилок, але в перевернутому вигляді вона навпаки вказує на те, що Ви наберетеся сили та хоробрості, щоб почати звільнятися від маніпуляцій та негативу, які тиснули на Вас останнім часом у якійсь із сфер життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які сюрпризи принесе ще лютий усім знакам Зодіаку за картами Таро.

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