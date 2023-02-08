Якщо ноутбук перестав заряджатися, перевірте ці три моменти

Найчастіші проблеми, які призводять до відмови девайсу підживитися

З ноутбуком, як і з іншими гаджетами, часом виникають проблеми. Найчастіше користувачі скаржаться на те, що лептоп почав погано заряджатися, занадто швидко "сідає" або ж узагалі не сприймає зарядку.

У чому може бути проблема, якщо ваш ноутбук перестав заряджатися, і як виправити ситуацію самостійно, розповідають fakty. У більшості випадків помилку можна виявити та усунути без звернення до сервісного центру. Головне — знайти першопричину неполадки.

Чому не заряджається ноутбук: основні причини

Часто така проблема виникає через технічні характеристики лептопа, проблеми системного характеру або механічні пошкодження. У певних випадках, звісно, доведеться нести техніку у ремонт, однак переважно усунути проблему можна самостійно.

1) Якщо батарея не хоче заряджатися на новому ноутбуці

Нові пристрої мають встановлену ліцензійну систему. У цьому випадку акумулятор може не заряджатися відразу з двох причин: це може бути як заводський брак, так і неправильна ініціалізація батареї.

Як усунути проблему:

вимкніть ноутбук;

від’єднайте його від зарядки;

дістаньте акумулятор;

потримайте натиснутою клавішу ВКЛ (близько 20 сек);

поверніть акумулятор на місце;

підключіть зарядку та увімкніть пристрій.

2) Якщо йдеться про перегрів батареї

Переважно ця проблема виникає тоді, коли власник ноутбука не стежить за чистотою охолоджувальної системи. В такому разі там накопичуватиметься бруд і пил, що згодом почне призводити до регулярного перегріву батареї. Нічим хорошим це не закінчиться, тому варто бути уважними до вашого лептопа і не залишати його у запилених приміщеннях.

Якщо батарея перегрілася, ноутбук потрібно почистити — механічне видалення пилу та бруду з системи охолодження врятує ваш лептоп. Крім того, рекомендується під час роботи використовувати спеціальні підставки для ноутбука і не ставити його на м’які тканинні поверхні.

3) Якщо проблема пов’язана із програмним забезпеченням

Виробники ноутбуків часто напаковують свої девайси різними утилітами. Вони призначені для збільшення продуктивності й терміну життя лептопа, однак часто саме через це заряд акумулятора не досягає 100%.

Проблема може виникнути навіть з офіційним ПЗ, в яке закралася помилка. Виправити ситуацію можна, відшукавши та видаливши непотрібний софт.

Відшукати шкідливі утиліти можна таким способом:

натиснути клавішу "Пуск" – "Панель керування";

перейти в "Програми та засоби";

вибрати проблемний софт (відрізнити його легко – в його назві вказана марка ноутбука);

виділити його кнопкою мишки та натиснути "Видалити";

перезавантажити гаджет і підключити його до зарядки.

Інші причини

Окрім всього вищевказаного, проблема може бути і з самим обладнанням: знос зарядного пристрою або його пошкодження, недостача потужності, проблеми з роз’ємами на лептопі (особливо, якщо він далеко не новий) тощо. В таких випадках краще звернутися за допомогою до фахівців.

Раніше ми розповідали, як за секунду дізнатися ступінь зношеності батареї ноутбука — це важливий параметр, на який мало хто зважає. Саме від нього залежить працездатність вашого девайса.