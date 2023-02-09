Як безпомилково визначити, чи смачний апельсин: ознаки, на які мало хто звертає увагу

Візуально соковиті солодкі апельсини відрізняються від своїх менш привабливих за смаком родичів

Часом вибрати ідеальний продукт дуже непросто — на полицях у супермаркетах, та й на прилавках на ринку повно усіляких варіантів, і один здається кращим за інший… Проте буває, що купивши начебто найкращий продукт, він виявляється майже неїстівним. Раніше ми давали підказки, як вибрати стиглі та солодкі мандарини, тепер же розкажемо, на що звертати увагу, купуючи апельсини.

Вибрати стиглий і соковитий фрукт можна, якщо придивитися до його зовнішнього вигляду. Декілька непримітних, на перший погляд, ознак підкажуть вам, варто чи не варто брати певний апельсин. На що дивитися, розповідає сайт "Доброта".

1 — Зелена гілочка

Якщо в апельсина є така гілочка, то це значить, що він свіжий і соковитий. А от апельсини без гілочки, скоріше всього, вже сухі всередині.

2 — Форма

Апельсини відрізняються за своєю формою: вони можуть бути круглими або овальними. Найсолодший м’якуш буде саме в овального апельсина, тоді як круглі апельсини переважно використовують для приготування соку.

3 — "Пупок"

Також варто звернути увагу на "пупок", який може бути або закритим, або трохи відкритим. Це вказує на те, що фрукт всередині розділений на декілька частин (пам’ятаєте випадки, коли апельсин неочікувано виявлявся своєрідним "кіндер-сюрпризом" — всередині був ще один маленький апельсинчик? — це якраз такий випадок). Якщо вам потрапив до рук саме такий екземпляр, то знайте, що м’якоті у ньому мало і вона може бути сухою. А ще в таких апельсинах можна натрапити на білі прожилки, які теж не дуже апетитні. Словом, брати потрібно фрукт із закритими "пупками" - у ньому м’якуш буде цілим та соковитим.

Раніше ми розповідали, як обрати безпечні та смачні банани, просто на них подивившись. Спеціальне маркування допоможе зрозуміти, на якому саме фрукті краще зупинити вибір, а який — обходити десятою дорогою.