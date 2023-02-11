Іменини Ігнатія в 2023 році: всі дні, коли Гнат святкує День ангела

Мало хто знає, яке справжнє значення імені Ігнатій

Ім’я Ігнатій (Гнат) на сьогодні досить рідкісне, хай і дуже гарне. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає, звідки походить і коли всі іменини Гната протягом року.

Значення імені Ігнатій

Вважається, що ім’я з’явилося від латинського слова "ignis" — вогонь. Але за іншою версією воно також могло з’явитися від слова "ігнатус" — "невідомий".

Зустрічаються такі форми цього імені як Ігнат, Гнат, Ігнаціоус, Ігнацій, Ігнас, Ігнац, Іньяціо, Ігнасіо. Також є розмовні форми Гнатко, Гнатик, Гнатусь, Начо.

Серед відомих українців Гнатів слід згадати такі особи як шляхтич Гнат Височан, військовий та політичний діяч Гнат Ґалаґан, театральний режисер та актор Гнат Юра.

Прийнято вважати, що Гнати зазвичай здатні, ерудовані і начитані, на вигляд прості і нехитрі, але насправді схильні до контролю над іншими.

Коли День ангела Гната?

Носії імені Ігнатій святкують іменини понад двадцять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні з них:

2 січня, 11 лютого — Ігнатій Антіохійський Богоносець;

— Ігнатій Антіохійський Богоносець; 16 лютого — митрополит Готфський і Кефайський, Ігнатій Маріупольський.

Крім того, перерахуємо всі іменини Ігната, включаючи менш важливі:

у січні: 2, 10;

у лютому: 10, 11, 16;

у березні: 5

у травні: 13, 14, 28;

у червні: 1, 10, 20;

у серпні: 8;

у вересні: 3, 12, 28;

у жовтні: 10, 27;

у листопаді: 5;

у грудні: 2, 20.

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