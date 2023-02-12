Таропрогноз на 12 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

У більшості справи сьогодні будуть йти добре

У неділю, 12 лютого, багато хто може успішно вирішити наболілі питання та просунутися на роботі, тоді як іншим навпаки краще варто відпочити.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на дванадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Трійка пентаклів, перевернута П’ятірка пентаклів, перевернута Двійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Трійка пентаклів

Ця карта називається ще Владикою матеріальної праці, — в останній день тижня у Вас може добре йти робота та професійне зростання, може прийти визнання або статися підвищення. Може випасти можливість відійти від рутинних пережитків минулого і вийти на новий рівень.

Перевернута П’ятірка пентаклів

У цьому положенні карта вказує, що в неділю у Вас нарешті можуть вирішитись якісь проблеми, пов’язані з грошима та матеріальним статком загалом. А якщо Ви хворіли, саме в цей день, можливо, почнете одужувати.

Перевернута Двійка пентаклів

Ви взяли на себе дуже багато всього, через що наприкінці тижня у справах можуть статися невдачі, а Ваші витрати можуть значно перевищити доходи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти за картами Таро у 2023 році.