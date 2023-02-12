Таропрогноз на 13 лютого 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Більшості краще почекати з прийняттям важливих рішень та укладанням угод

Понеділок, 13 лютого, багатьом може принести несподівані фінансові витрати, тоді як інші, навпаки, можуть отримати можливість почати щось нове з нового тижня.

Принаймні саме про це говорять карти Таро, які випали в розкладі на тринадцятий день місяця. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Шістка пентаклів, перевернутий Лицар жезлів, Туз жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Шістка пентаклів

13 лютого у Вас можуть виникнути труднощі фінансового характеру, через що варто відмовитися від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Перевернутий Лицар жезлів

У перший день тижня Ви можете бути схильні до авантюр, зайвих ризиків, підозрілості та поспіху — будьте обережні, оскільки необдумані рішення можуть принести малоприємні наслідки.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у понеділок Вам може супроводжувати успіх та з’явитися якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку за картами Таро цього тижня.