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Таропрогноз на 13 февраля 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день февраля
Карты Таро подскажут, чего Вам ждать на тринадцатый день февраля. Фото telegraf.com.ua

Большинству лучше повременить с принятием важных решений и заключением сделок

Понедельник, 13 февраля, многим может принести неожиданные финансовые траты, в то время как другие наоборот могут получить возможность начать что-то новое с новой недели.

Во всяком случае, именно об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на тринадцатый день месяца. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Шестерка пентаклей, перевернутый Рыцарь жезлов, Туз жезлов

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Шестерка пентаклей

13 февраля у Вас могут возникнуть трудности финансового характера, ввиду чего стоит отказаться от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Перевернутый Рыцарь жезлов

В первый день недели Вы можете быть склонны к авантюрам, лишним рискам, подозрительности и спешке, — будьте осторожны, поскольку необдуманные решения могут принести малоприятные последствия.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в понедельник Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака по картам Таро на этой неделе.

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