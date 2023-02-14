Як відновити на флешці втрачені дані: міні-інструкція

Насправді усе дуже просто — потрібно тільки знати, що саме треба завантажити, і дотримуватися інструкцій

Якщо ви раптом виявили, що з вашого флеш-накопичувача зникла потрібна інформація, не панікуйте — як і у випадку з видаленням важливих файлів з ПК, дані можна відновити. І робиться це досить легко.

Простими інструкціями щодо того, як повернути зниклу з флешки інформацію, ділиться профільне видання na androidi. Автори зауважують, що відновити втрачені дані можна за допомогою спеціальних програм, частина з яких — безкоштовні.

Як відновити файли на флешці

Найперше, на чому варто наголосити: якщо працездатність вашої флешки знаходиться під питанням (файли відображаються через раз або швидкість читання/копіювання помітно знизилася), краще купити запасну флешку і скопіювати туди всю важливу інформацію. Така перестраховка ніколи не буде зайвою, адже одного дня ви можете просто не виявити на накопичувачі потрібних даних і якщо його не вдасться підключити до комп’ютера фізично, про відновлення файлів в домашніх умовах вже й мови не буде.

У більшості випадків, щоб відновити файли на флешці, достатньо виконати такі дії:

вставити флешку у ПК;

запустити відповідну програму (перелік безкоштовних — нижче);

вибрати флешку зі списку представлених накопичувачів;

запустити сканування;

вибрати зі знайденого переліку потрібні файли;

активувати відновлення даних.

Безкоштовні утиліти для відновлення файлів із флешки

Усі наведені програми належать до категорії безкоштовного та умовно-безкоштовного софту, а тому з їх завантаженням та використанням складнощів виникнути не повинно. Та й інтерфейс цих програм досить зручний та зрозумілий.

R.saver. Найпопулярніша програма для відновлення файлів із флешок та інших носіїв. Програмне забезпечення працює з усіма популярними файловими системами та відновлює загублені файли навіть за умови попереднього форматування флеш-накопичувачів. Transcend RecoveRx. Цей софт був розроблений спеціально для флешок та інших видів накопичувачів виробництва цієї компанії, проте чудово показує себе і при відновленні видаленої інформації на флеш-накопичувачах інших виробників. Puran File Recovery. Спеціалізована програма, яка вміє знаходити видалені файли у всіх популярних форматах. Цей софт уміє працювати навіть із пошкодженими накопичувачами, а також надає розширені фільтри для полегшення пошуку потрібних документів. Recuva. Це програма від розробників CCleaner, що підтримує величезний набір функцій відновлення видаленої з флешки інформації. Програма представлена ​​безкоштовною та платною версією, причому для виконання основного завдання (відновлення файлів) безкоштовної версії цілком достатньо. DMDE Free Edition. Програма з незвичним інтерфейсом, зате з підтримкою величезної кількості допоміжних опцій, серед яких, наприклад, опція попереднього перегляду файлів (до того, як ви їх відновите).

Раніше ми розповідали, чому важливо періодично перезавантажувати смартфон. Виявляється, така корисна звичка здатна позбавити вас багатьох проблем.