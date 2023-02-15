Бабусин секрет найсмачнішої начинки для пиріжків із капустою: кращого рецепта вам не знайти

Ніхто не залишиться байдужим до пиріжків за цим рецептом

Пиріжки в українській кухні — досить популярна страва. Їх робили наші мами, бабусі, прабабусі та ще багато поколінь задовго до нас. Приготувати смачні пиріжки можна практично з будь-якою начинкою: сиром, яйцем та зеленню, картоплею, капустою, солодким варенням тощо. Але щоб страва дійсно вдалася, потрібно зробити правильне тісто для пиріжків і добре підготувати начинку.

Сьогодні ми розкажемо, як приготувати ідеальну начинку для пиріжків із капустою — це один із найпопулярніших варіантів, які готують господині. Секретами найсмачнішої начинки, як у бабусиних пиріжках, ділиться prostoway.

Як зробити найкращу начинку на пиріжки з капустою

Найперше, на що варто звернути особливу увагу — те, як ви подрібнюєте капусту. Щоб страва вийшла надзвичайно смачною, шинкувати її потрібно дуже дрібно. Так капуста добре обсмажиться й буде смачнішою.

Солити і перчити її треба безпосередньо під час просмажування. Якщо додати спеції раніше чи пізніше, смак начинки не буде таким насиченим. Також для покращення смаку наприкінці приготування капусти можна додати у неї зелень.

До капусти можна додати гриби: така начинка для пиріжків буде найбільш вдалою. Тільки спершу гриби проварюються і подрібнюються у м’ясорубці. Додавати їх слід за 7-10 хв до завершення тушкування капусти.

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