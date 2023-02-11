Найсмачніші у світі котлети за секретним рецептом бабусі: як приготувати смакоту із дитинства

З цією стравою не зможе конкурувати жоден інший рецепт котлет

Приготувати котлети може кожен. Однак не кожному вдасться зробити їх надзвичайно смачними, пухкими та ароматними — такими суперздібностями володіють далеко не всі господині. Але є хороша новина: цьому легко можна навчитися, знаючи, на що звернути увагу і постійно практикуючись.

Як зробити котлетки ідеальними — такими, щоб їх хотіла їсти навіть перебірлива малеча — знали наші бабусі. Тільки згадайте ці смачні м’ясні пляцки з дитинства — ароматні, м’які та ніжні, їх хотілося з’їсти всі! Як приготувати такі ж смачні котлети, знає видання "Дніпровська панорама", яке й ділиться секретним рецептом наших бабусь.

Інгредієнти:

Фарш (свинина + яловичина) — 1-1,5 кг

Картоплини середнього розміру (сирі) — 3-4 шт.

Цибуля — 3-4 шт.

Білий хліб — 1 шт. (200 г)

Яйце — 1 шт.

Сіль, перець — до смаку

Гірчиця — 1 ст.л.

Олія — 1 ст.л.

Молоко

Приготування:

Картоплю і цибулю пропускаємо через м’ясорубку або ж подрібнюємо у блендері — як вам буде зручніше. Хліб треба розламати на шматочки і замочити у молоці — так, щоб всі шматочки були повністю покриті рідиною. Даємо хлібу набухнути, увібравши в себе максимум молока. Далі, не віджимаючи молоко, додаємо хліб у фарш. Вливаємо сюди ж залишки молока. Вводимо у масу яйце, перекручену картоплю з цибулею, сіль і перець — собі до смаку. Тоді додаємо гірчицю (краще обирати середньої гостроти, але якщо ви любите дуже гостру, то можете класти у страву її). Після цього гарненько вимішуємо фарш, додавши олію. Лишаємо підготовлену масу на 10-15 хв (можна навіть на довше). Розігріваємо на пательні невелику кількість олії. Мокрими руками формуємо котлетки та викладаємо їх на сковороду, а після цього зменшуємо вогонь і смажимо котлети на невеликому вогні до появи рум’яної скоринки. Тоді перевертаємо котлетки і накриваємо сковороду кришкою.

Раніше ми розповідали, що не можна додавати у майбутні котлети. Ці кілька інгредієнтів безповоротно зіпсують смак страви і виправити це буде фактично неможливо.