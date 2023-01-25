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Незвичайна страва з фаршу, яка затьмарить будь-які котлети

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
Рецепт незвичайної страви з фаршу Новина оновлена 25 січня 2023, 15:18
Рецепт незвичайної страви з фаршу. Фото vilkin.pro

Ця страва готується простіше, ніж котлети, а виходить смачнішою

Що можна приготувати замість звичних котлет? Відмінною ідеєю буде порадувати своїх домочадців оригінальною стравою з м'ясного фаршу — "гніздами" з сиром.

Ця страва набагато простіша у приготуванні, ніж котлети, оскільки "гнізда" не вимагають обсмажування кожної окремо. Їх слід запікати разом одночасно в духовці, не стоячи біля плити.

Рецепт "гнізд" із сиром з фаршу

Складові:

  • Фарш 400 г
  • Булка 1 шт.
  • Молоко 150 мл
  • Сир 200 г
  • Помідор 1 шт.
  • Сметана чи майонез 5 ч.л.
  • Рослинна олія 3 ст.л.
  • Сіль, гострий перець за смаком

Спосіб приготування:

  1. Невелику булку та пару скибок батона кришимо в миску з молоком. Розминаємо до кашки. Якщо кірки надто тверді, краще зріжте та розмочіть у молоці тільки м’якуш. Разом із хлібом м’ясні гнізда не стиснуться при випіканні, збережуть вологість та соковитість, пише vilkin.pro.
  2. До хлібної маси додаємо фарш. Перчимо, солимо і ретельно перемішуємо.
  3. Змащуємо форму або лист фольги олією. Промасленими руками ліпимо спершу кульки. Потім кулі притискаємо і по центру в кожному з них робимо заглиблення для начинки.
  4. У серединки кидаємо нарізані кубиками або кухлями помідори.
  5. Тут з начинкою легко експериментувати: гриби, кабачки, баклажани, солодкий перець, копченості, заварені відварені крупи, пасерівка — на ваш вибір. Якщо потрібно солодше, додайте сметану або майонез.
  6. Засипаємо сирною стружкою і ставимо гнізда з фаршу із сиром у духовку (розігріту). Запікаємо при температурі 180 градусів до рум’яної скоринки, близько 30 хвилин.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт м’ясного пирога нашвидкуруч.

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#Рецепт #Котли