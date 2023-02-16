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Очень вкусные в мире котлеты по секретному рецепту бабушки: как приготовить вкусности из детства

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
Дата публикации
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Автор
Нереально вкусные котлеты по старому рецепту Новость обновлена 16 февраля 2023, 11:34
Нереально вкусные котлеты по старому рецепту. Фото sensatsiya.com

С этим блюдом не сможет конкурировать ни один другой рецепт котлет

Приготовить котлеты может каждый. Однако не каждому удастся сделать их необыкновенно вкусными, рыхлыми и ароматными – такими суперспособностями обладают далеко не все хозяйки. Но есть хорошая новость: этому можно легко научиться, зная, на что обратить внимание и постоянно практикуясь.

Как сделать котлетки идеальными — такими, чтобы их хотела есть даже переборчивая детвора — знали наши бабушки. Только вспомните эти вкусные мясные пляцки из детства — ароматные, мягкие и нежные, их хотелось съесть все! Как приготовить такие же вкусные котлеты, знает издание "Днепровская панорама", которое и делится секретным рецептом наших бабушек.

Ингредиенты:

  • Фарш (свинина + говядина) — 1-1,5 кг
  • Картофель среднего размера (сырой) — 3-4 шт.
  • Лук – 3-4 шт.
  • Белый хлеб – 1 шт. (200 г)
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Горчица – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Молоко

Приготовление:

  1. Картофель и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере – как вам будет удобнее.
  2. Хлеб нужно разломить на кусочки и замочить в молоке так, чтобы все кусочки были полностью покрыты жидкостью. Даем хлебу набухнуть, впитав в себя максимум молока.
  3. Далее, не отжимая молоко, добавляем хлеб в фарш. Вливаем сюда и остатки молока.
  4. Вводим в массу яйцо, перекрученный картофель с луком, соль и перец — себе по вкусу. Тогда добавляем горчицу (лучше выбирать среднюю остроту, но если вы любите очень острую, то можете класть в блюдо ее).
  5. После этого хорошенько вымешиваем фарш, добавив растительное масло. Оставляем подготовленную массу на 10-15 мин (можно даже на дольше).
  6. Разогреваем на сковороде небольшое количество растительного масла. Мокрыми руками формируем котлетки и выкладываем их на сковороду, а после этого убавляем огонь и жарим котлеты на небольшом огне до появления румяной корочки.
  7. Тогда переворачиваем котлетки и накрываем сковороду крышкой.

Раньше мы рассказывали, что нельзя добавлять в будущие котлеты. Эти несколько ингредиентов безвозвратно испортят вкус блюда и исправить это будет фактически невозможно.

Теги:
#Рецепты #Бабушкины рецепты #Котлеты