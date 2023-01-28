Які продукти безповоротно зіпсують смак фаршу: що не можна додавати у майбутні котлети

Найбільш поширені помилки кухарів-початківців

Приготувати вдома смачні котлети дуже просто. Головне — знати, що в них потрібно покласти, аби вони повітряними, ніжними і соковитими, а які продукти — під забороною, бо лише зіпсують смак. Чимало господинь, наприклад, не знають, яку частину яйця не варто додавати до фаршу.

Які ще популярні продукти не слід домішувати до фаршу, розповідає pixelinform. У "чорному" списку опинилися три інгредієнти, якими часто "грішать" недосвідчені кухарі.

Які продукти безповоротно псують смак котлет

1 — ХЛІБ

Його зазвичай використовують для того, щоб м’ясна страва вийшла пишною і соковитою. Однак для цієї мети підійде лише сухий хліб. Якщо ввести до складу страви свіжий продукт, котлети будуть занадто сухими й будуть розвалюватися.

2 — МОЛОКО

Цей інгредієнт теж краще оминути стороною, бо молоко значно погіршить смакові якості майбутніх котлет. Якщо фарш вийшов надто забитим, краще розбавити його невеликою кількістю газованої води.

3 — ЧАСНИК

У цієї пряності занадто примітний смак та аромат, який оцінять не всі. Якщо ви додасте до фаршу часник, то можете повністю зіпсувати страву і виправити це буде уже неможливо. Кладіть часник тільки тоді, коли на 100% певні, що ті, хто смакуватиме вашим творінням, люблять часник.

Раніше ми розповідали, як приготувати багато смачних котлет зі жмені фаршу. Цей економний лайфхак передбачає додачу лише одного секретного інгредієнта, який в цілому ніяк не позначиться на смаку страви.